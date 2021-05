Priyanka Chopra achète 500 concentrateurs d’oxygène, 422 bouteilles d’oxygène avec une collecte de fonds COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: La deuxième vague de pandémie de COVID-19 a provoqué une grande misère et de grandes souffrances en Inde – l’infrastructure médicale s’effondrant à la suite d’une augmentation sans précédent du nombre de cas de COVID.

Pour aider le pays en ces temps désespérés, de nombreuses célébrités ont donné de l’argent et collecté des fonds pour aider les patients désespérés du COVID-19.

L’actrice Priyanka Chopra, qui utilise constamment sa plate-forme de médias sociaux pour sensibiliser à la situation du COVID-19 en Inde, s’est rendue sur son Instagram pour partager une mise à jour sur ce qu’ils ont tous réalisé grâce à la collecte de fonds lancée par l’actrice pour lutter contre le COVID pandémie en Inde.

Priyanka a déclaré qu’avec l’aide des fonds reçus, ils ont pu se procurer 500 concentrateurs d’oxygène, 422 bouteilles d’oxygène et ont maintenant organisé la main-d’œuvre pour 10 centres de vaccination.

La star de ‘Quontico’ a remercié tous ceux qui ont contribué au fonds et a annoncé avoir levé la collecte de fonds à 3 millions de dollars (22 crore INR).

«À chacun d’entre vous qui avez fait un don et rendu ces actions possibles … sachez que vous avez contribué à sauver des vies. Avec votre soutien, nous avons maintenant accéléré la collecte de fonds à 3 millions de dollars (22 crore INR) », a lu la note de l’actrice.

Outre Priyanka, Anushka Shrama et Virat Kohli ont également levé des fonds. L’acteur Amitabh Bachchan lui-même a contribué 15 crore INR à diverses ONG pour lutter contre le COVID-19 et l’acteur Sonu Sood travaille sans relâche depuis l’année dernière pour aider individuellement les patients à se procurer des médicaments, des concentrateurs d’oxygène et des lits d’hôpital.

Diverses personnes de la société civile ont également aidé à collecter des ressources, des informations, à fournir des repas gratuits aux familles touchées par le COVID et à collecter des fonds pour aider les personnes en ces temps difficiles.