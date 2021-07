Priyanka Chopra a une réaction adorable aux photos romantiques de son frère Siddharth Chopra, la rumeur de la petite amie Neelam Upadhyaya

Le frère de Priyanka Chopra Jonas, Siddharth Chopra, serait en couple avec l’actrice sudiste Neelam Upadhyaya. Le duo a été réuni et a également fait quelques apparitions publiques l’un avec l’autre, cependant, ils n’ont pas encore officialisé leur relation.

Récemment, Siddharth a fêté ses 32 ans et a été souhaité par Neelam dans un post adorable et romantique. Neelam a partagé des photos molles avec Siddharth où les deux peuvent être vus en train de s’embrasser. Elle a également partagé des photos de retour de Siddharth de son enfance.

En partageant les photos, Neelam a qualifié Siddharth de « soleil sous forme humaine ». En citant Maza Dohta, elle a écrit : « Il y a des sentiments pour lesquels vous ne trouverez jamais de mots ; vous apprendrez à leur donner le nom de ceux qui vous les ont donnés #happybirthdayboo. »

Réagissant à la publication, Priyanka Chopra a laissé tomber des emojis de feu, frappant des mains et frappée d’amour dans la section des commentaires. Siddharth a également laissé tomber des émojis amoureux et câlins. Les fans ont également souhaité à Siddharth sa journée spéciale et beaucoup ont qualifié les images de spéciales. « Des photos qui réchauffent le cœur », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Des images si mignonnes. Un joyeux anniversaire à lui.

Auparavant, Siddharth Chopra était en couple avec Ishita Kumar. Les deux ont même fait leur Roka, cependant, le mariage a ensuite été annulé.

Priyanka a également partagé une adorable photo de retour avec son petit frère où l’on peut les voir se baigner dans la mer. Sur une autre photo, on peut voir la mère de Priyanka, Madhu Chopra et Siddharth, debout devant un restaurant et à côté d’un panneau indiquant : « Cher Sid, joyeux anniversaire ! Nous savons qu’il n’y a pas grand-chose que vous aimez ici que la nourriture. Nous t’aimons, Nick + Didi.

Priyanka Chopra a fait la une des journaux cette semaine lorsqu’elle a assisté à la finale de Wimbledon qui vient de se terminer. Elle a été photographiée lors de l’événement avec son amie Natasha Poonawalla alors qu’elles appréciaient le match dans la loge VIP avec la famille royale.

Côté travail, Priyanka est actuellement en tournage à Londres pour une web-série intitulée ‘Citadelle’. Elle a également le prochain volet de la franchise Matrix et un film américain, ‘Text For You’ en préparation.