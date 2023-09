Priyanka Chopra a trollé pour ne PAS avoir assisté au mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha ; Les internautes demandent « Agar, la vraie sœur de Ki Shaadi Hoti… »

Priyanka Chopra soeur qui saute Parineeti ChopraLe mariage de l’actrice suscite de nombreuses critiques. La raison pour laquelle Priyanka n’a pas assisté au mariage n’a pas encore été révélée, alors que l’on suppose que PeeCee hainsi que certains engagements professionnels qui l’ont amenée à sauter. Mais les internautes ne sont pas convaincus et reprochent vivement à Priyanka de ne pas accorder d’importance au mariage de sa sœur. Il y a juste un jour du mariage, Priyanka Chopra a partagé une vidéo de vacances d’elle avec sa fille Malti Marie, où elle a été vue profitant de la ferme avec les animaux de compagnie. Sur le même post, les trolls attaquent Priyanka Chopra pour avoir pris la décision de ne pas assister au mariage de sa sœur et plutôt de profiter de vacances.

Un utilisateur a commenté : « Agar, vraie sœur, ki shadi hoti kya fir bhi na jati. Tumhe pari ki shadi me jana chahiye tha ». Un autre utilisateur a dit : « Allez à son mariage maintenantwwwwww ». Priyanka a même laissé entendre qu’elle ne participerait pas au mariage de Parineeti en lui adressant un souhait de félicitations sur ses histoires Instagram.

Priyanka Chopra a laissé beaucoup de curieux après avoir raté et ne pas avoir assisté Parineeti Chopraau mariage de Priyanka, alors que Pari était constamment avec elle, a pris de longues vacances et a assisté à tout le mariage de Priyanka, et les internautes félicitent Pari pour être la meilleure sœur par rapport à PeeCee. Eh bien, même Priyanka serait prête à subir ces jugements inutiles, et nous nous demandons si elle parlera un jour de la raison pour laquelle elle n’a pas assisté au mariage de sa sœur.

Pendant ce temps, on parle de Raghav Chadha et Parineeti, ils sont désormais tous deux mari et femme. Le mariage a eu lieu vers 16 heures du soir et les jeunes mariés se préparent pour la grande réception qui aura lieu au Taj Lake Palace à Udaipur. Le mariage de Raghav et Parineet s’est transformé en une grande affaire puisque le CM de Delhi Arvind Kejriwal a également marqué sa présence. Les fans attendent avec impatience de voir Parineeti et Raghav en tant que couple nouvellement marié.