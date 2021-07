Priyanka Chopra a-t-elle snobé Kate Middleton, le prince William à Wimbledon ? Voici pourquoi les internautes le pensent | Buzz News

New Delhi: Après que la star mondiale Priyanka Chopra a fait une apparition remarquable lors de la finale du simple féminin de Wimbledon 2021 entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova, Twitter est en effervescence avec des discussions sur si l’actrice a délibérément ignoré la présence du duc et de la duchesse de Cambridge, le prince William et Kate Middleton . Selon quelques utilisateurs de Twitter, l’actrice a apparemment snobé le couple royal comme dans une vidéo virale qu’elle a vue ajuster sa robe au lieu de reconnaître l’arrivée du couple royal.

Regardez la vidéo ici:

c’est Priyanka Chopra qui n’applaudit pas l’arrivée du Prince pour moi pic.twitter.com/ZFDvw11F11 – ruru Free Britney (@selg_simp) 13 juillet 2021

elle a littéralement dit « qui ?, de toute façon laisse-moi d’abord réparer ma robe » pic.twitter.com/culdRLMnBv – ruru Free Britney (@selg_simp) 13 juillet 2021

Rappelez-vous également quand Priyanka Chopra a fait comprendre à Wendy que Meghan Markle est bien plus que la petite amie du prince Harry. C’est vraiment une féministe, une femme au féminin et on adore le voir. pic.twitter.com/JJSas9WJBA – ruru Free Britney (@selg_simp) 13 juillet 2021

Priyanka avait assisté à l’événement sportif dans un ensemble Gucci, une robe blanche à col roulé avec une ceinture en cuir chic. Elle avait associé sa tenue à un masque gris sidéral et à des bijoux élégants. Elle était assise dans la loge royale avec Natasha Poonawalla.

Certains utilisateurs ont également posté que le ‘Barfi!’ L’actrice a refusé de regarder le couple même après qu’ils se soient installés sur leurs sièges. Beaucoup l’ont félicitée pour avoir remplacé le couple royal et ont interprété l’incident comme un geste de soutien à sa bonne amie Megan Markle. D’autres ne considéraient pas qu’il s’agissait d’un mouvement majeur et ont souligné que de nombreuses autres personnes s’étaient également abstenues d’applaudir pour le couple royal.

Je ne comprends pas. Beaucoup d’entre eux n’applaudissent pas. En fait toute la rangée et la rangée devant – Missintrospective (@Missiintrospect1) 14 juillet 2021

Il y en avait pas mal qui n’applaudissaient pas à première vue !! – Julie (@Julie03509064) 13 juillet 2021

La plupart des gens là-bas n’étaient pas impressionnés lorsque Kate et William sont entrés. Certains n’ont même pas levé les yeux. – Donna DebRoy (@DebroyDonna) 13 juillet 2021

En poste à Londres maintenant, elle semble apprécier son temps là-bas. Récemment, elle a terrassé les fans avec de superbes clics d’elle dans une tenue chic, affichant son sac Fendi de leur nouvelle collection sur Instagram. La semaine dernière, la superbe actrice s’était rendue sur son compte Instagram pour partager des photos de son ensemble de patronne entièrement blanche et des aperçus d’elle explorant la belle ville avec ses amis.

La star mondiale sera vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». Priyanka figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.