Priyanka Chopra a-t-elle rompu la promesse faite à sa sœur Parineeti Chopra en sautant le mariage ?

Priyanka Chopra j’étais excité pour ma cousine et ma soeur Parineeti Chopra’et a fait toutes les tâches de grande sœur lors des fiançailles de l’actrice et a mentionné qu’elle ne pouvait pas attendre le mariage, mais cependant, Priyanka a raté le mariage et a rompu la promesse qu’elle avait faite à sa petite sœur car elle lui avait demandé de faire demoiselle d’honneur. fonctions lorsque Priyanka l’a félicitée pour ses fiançailles. Parineeti avait répondu au souhait du message de félicitations de la sœur aînée Priyanka Chopra et avait mentionné comment elle devait se préparer pour les tâches de demoiselle d’honneur.

Il a été rapporté que Priyanka Chopra n’a pas pu assister au mariage en raison de ses engagements professionnels antérieurs et de certaines questions personnelles au sein de la famille Jonas ; par conséquent, elle a envoyé tout l’amour à sa sœur et lui a même souhaité tout le bonheur pour son grand jour.

L’initié révèle que Parineeti était un peu triste de ne pas avoir vu sa sœur Priyanka au mariage car c’était son grand jour, mais elle comprend parfaitement la raison de son absence. Priyanka et Parineeti sont les sœurs Chopra les plus populaires de la ville, et les fans attendaient certainement que Priyanka vienne en Inde pour assister au mariage et montrer des avatars super glamour.

Pendant que les fans attendent avec impatience que Parineeti et Raghav partagent leurs photos de mariage en ligne alors que les pheras sont terminées et qu’ils sont tous prêts pour la soirée de réception. Parineeti et Raghav Chaddha apparaissent pour la première fois alors que mari et femme gagnent les cœurs, et l’actrice avait l’air tout à fait éthérée pour son look de réception de mariage alors qu’elle s’habillait en tant que jeune mariée de Sindoor, Chooda et Mehendi, tandis que Raghav portait un smoking noir, et ils tous les deux. avait l’air le mariage parfait fait au paradis. Parineeti n’a pas encore partagé ses photos de mariage, et les fans attendent avec impatience d’apercevoir l’actrice en tant que mariée.