Priyanka Chopra a-t-elle été froide avec Anne Hathaway lors de l’événement Bulgari ? Les internautes ont des réactions mitigées [Watch Video]

Priyanka Chopra, notre diva desi globe-trotteuse fait la une des journaux du monde entier. Elle a été vue avec les ambassadeurs mondiaux de Bulgari, Zendaya, Anne Hathaway et la rappeuse Blackpink Lisa lors de l’événement à Venise, en Italie. L’actrice a choisi une jupe et un haut de couleur magenta de la maison de Sohee. Priyanka Chopra a été vue assise avec Zendaya et Anne Hathaway lors de l’événement. Les photos sont devenues virales. Priyanka Chopra s’est rendue à Londres après avoir assisté aux fiançailles de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Après cela, elle a fait ce voyage à Venise. Tout le monde parle de la façon dont elle travaille dur pour établir sa carrière dans l’Ouest.

Maintenant, une vidéo a été partagée sur Reddit. Dans le clip, on dirait que Priyanka Chopra s’est dirigée vers Anne Hathaway pour la serrer dans ses bras mais l’actrice ne l’a pas remarquée. Les gens ont des réactions mitigées sur le même. En fait, certains pensent qu’ils auraient pu interagir avant, alors elle n’a pas salué l’actrice de Citadel. Mais certaines personnes ont laissé des commentaires méchants pour Anne Hathaway. Regarde…

Pourquoi Anne n’a-t-elle pas salué PC ? Elle est ensuite intervenue sur le côté avec Zendaya. par u/random157885 dans BollyBlindsNGossip

La plupart des internautes ont déclaré qu’aucun drame ne devrait être créé sur la vidéo car les deux dames parlaient gentiment ici. Ils ont dit que les gens lisaient trop dans les choses.

On dirait vraiment que les gens font une montagne d’une taupinière. Anne Hathaway a la réputation d’être l’une des stars les plus douces de l’Ouest. La Citadelle de Priyanka Chopra fait des vagues sur le circuit OTT. Son prochain projet est avec Idris Elba et John Cena. Le tournage va bientôt commencer. Love Again a explosé au box-office. Bien que ses projets n’aient peut-être pas ramassé le moolah, l’actrice fait du bruit pour ses interviews et de superbes looks de tapis rouge partout.

Priyanka Chopra était en Inde pour les promotions de Citadel avec Richard Madden. Le spectacle est réalisé par les frères Russo. Il arrive sur Amazon Prime. L’actrice a également un projet avec Mindy Kaling.