Priyanka Chopra a-t-elle des plans de retraite? Voici ce que la star de Citadel a à dire

Priyanka Chopra est le nom que tout le monde connaît à travers le monde. Elle n’est pas seulement une actrice, mais aussi une humanitaire, une entrepreneuse et plus encore. Priyanka Chopra a les mains pleines comme ça. Elle a quelques projets hollywoodiens dans sa cagnotte, elle a aussi un projet bollywoodien en préparation. L’actrice a également ses marques à gérer parallèlement à des œuvres caritatives et à travailler comme ambassadrice de l’UNICEF. Priyanka a quelques films sous sa maison de production ainsi que les devoirs de la mère, la famille et les relations à la maison. Tant de choses à faire, mais a-t-elle un plan de retraite en place ? Est Priyanka Chopra Jonas prêt à prendre sa retraite un jour? Voici ce qu’elle a à dire…

Priyanka Chopra est-elle heureuse dans la vie ?

L’actrice de Don s’est assise pour discuter avec Ranveer Allahbadia lorsqu’elle était à Mumbai. Priyanka Chopra a parlé de diverses choses sous le ciel dans ce podcast incontournable pour diverses raisons. Ranveer alias BeerBiceps a eu une conversation sincère avec Priyanka et une vidéo est partagée par le Fanclub en ligne dans laquelle PC explique si elle est heureuse dans la vie et si elle a l’intention d’arrêter de faire tout ce qu’elle fait.

Lorsqu’on lui demande si elle est heureuse, Priyanka dit oui. L’actrice de Matrix 4 explique que cela pourrait être la maturité ou le changement de perspective après avoir traversé 35 ans ou même avoir les pieds sur un sol stable. Priyanka Chopra dit qu’elle ne court pas comme avant et qu’elle a beaucoup réfléchi aux mesures qu’elle prend et qu’elle est dans un endroit satisfait en ce moment. C’est à la mode dans les Entertainment News en ce moment.

Priyanka Chopra se confie sur les plans de retraite

Tout en discutant avec Priyanka, l’animatrice lui a demandé si elle n’avait pas l’impression d’avoir fini, car tout le monde n’a pas été en mesure de réaliser ce qu’elle a dans l’industrie des médias comme elle l’a fait. La question a d’abord déconcerté Priyanka qui l’a exprimée. Cependant, l’hôte a expliqué que, comme il avait un plan de retraite après l’âge, donc si elle prévoyait de se détendre après un certain moment de sa vie. Voir Priyanka vient de parler de son travail avec le même zeste qu’il y a des années.

Priyanka explique que quand ils étaient plus jeunes, c’était romancé qu’il fallait juste y aller, travailler 24 heures sur 24, faire quatre films d’un coup, faire cinq quarts de travail et ne pas dormir ni manger et plus, on faisait ça, plus succès il ou elle serait. Cependant, Priyanka dit qu’il est très important d’avoir un équilibre travail-vie personnelle. L’hôte a donné un exemple avec le plan de se détendre sur une plage et PC a répondu qu’elle était juste sur une plage récemment avec ses téléphones éteints, passant du temps avec sa famille. L’actrice a déclaré qu’à son retour, elle se sentait motivée pour faire avancer sa carrière. Priyanka dit que le travail ne doit pas être difficile mais peut être un compagnon. Elle explique que pour elle l’équilibre travail-vie personnelle est très important. L’actrice a dit plus tôt qu’elle avait des projets de retraite, mais maintenant qu’elle a vécu un peu plus, elle a réalisé qu’elle aimait son travail et créer des choses différentes. Priyanka Chopra dit qu’elle l’a créé toute seule et qu’elle ne veut donc pas abandonner ou laisser quiconque l’emporter car c’est son héritage pour ses enfants et les générations futures.

Regardez toute la vidéo ici :

Côté travail, elle a Citadel avec Russo Brothers. Elle a également quelques films hollywoodiens. Priyanka a également un film de Bollywood appelé Jee Le Zaraa avec Katrina Kaif et Alia Bhatt.