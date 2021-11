Priyanka Chopra a supprimé ‘Jonas’ de ses réseaux sociaux pour CETTE raison ?

Priyanka Chopra a fait la une des journaux lundi et a provoqué une frénésie sur les réseaux sociaux après avoir laissé tomber le nom de famille « Jonas » de ses réseaux sociaux. Peu de temps après sa décision surprenante, les spéculations allaient bon train sur le fait que l’icône mondiale se dirigeait vers un divorce avec son mari auteur-compositeur-interprète Nick Jonas. Cependant, la mère de Priyanka, Madhu Chopra, n’a pas tardé à répondre aux rumeurs de séparation. Elle a rejeté tous les rapports déclarant qu’ils étaient tous des ordures.

Pendant ce temps, Priyanka Chopra et Nick Jonas ont également fermé les rapports de divorce avec leur PDA de médias sociaux. Sur la vidéo d’entraînement de Nick qui a été partagée des heures après que les médias aient bourdonné de la nouvelle de leur séparation, Priyanka a laissé tomber un commentaire pâteux qui disait: « Merde! Je viens de mourir dans tes bras…. » De cette façon, le couple star a clairement indiqué que tout allait bien dans leur paradis.

Cependant, on ne sait toujours pas pourquoi la star internationale a supprimé « Jonas » de ses comptes sur les réseaux sociaux.

Maintenant, certains rapports des médias suggèrent que cela pourrait être la façon de Priyanka Chopra de rôtir son mari Nick Jonas dans le cadre de la promotion de la comédie spéciale Netflix de ce dernier, The Jonas Brothers Roast, qui tombe sur la plate-forme OTT aujourd’hui. En fait, au milieu de tout le brouhaha autour de la rumeur de séparation de Nick et Priyanka, le premier n’a pas oublié de promouvoir la comédie spéciale sur son compte Instagram.

Pour les inconnus, Kevin et Joe Jonas sont les producteurs exécutifs de l’émission spéciale Netflix aux côtés de leur frère Nick. On apprend que les trois frères se relayeront pour se tirer dessus et qu’ils seront segmentés par des invités spéciaux et les proches des frères Jonas. De plus, Priyanka Chopra, Sophie Turner et Danielle Jonas feront également une apparition dans la spéciale.

Eh bien, cela semble être une raison suffisante pour que Priyanka abandonne le nom de famille ‘Jonas’. Après tout, les promotions audacieuses et prêtes à l’emploi attirent les regards et les gros titres. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle quant à savoir si c’est la raison de la décision surprenante de Priyanka.

Pendant ce temps, alors que les fans ne cessent de se demander ce que Priyanka a laissé tomber le nom de famille, c’est comme d’habitude pour la diva de Bollywood qui a récemment partagé son premier aperçu de l’affiche du prochain film ‘The Matrix Resurrections’. Quant à ses autres projets, sa programmation comprend « Citadel », « Text For You » et « Jee Le Zaraa ».