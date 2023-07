Priyanka Chopra a rejeté ces GROS films avant de quitter Jee Le Zara

Les fans de Shehnaaz Gill attendent son prince charmant après avoir laissé tomber une vidéo d’elle parée comme une belle mariée dans un lehenga rouge et sous-titrée « Je m’aime ». Les fans de Shehnaaz rayonnent de joie après l’avoir vue si joyeuse après une longue période, et ils l’appellent belle et prétendent qu’elle est finalement passée de la mort de Sidharth Shukla. La jeune fille a été choquée par la disparition soudaine de Sidharth, et près d’un an après sa mort, beaucoup voulaient qu’elle passe à autre chose, y compris Salman Khan, qui est devenu son mentor après la mort de Sidharth. Shehnaaz Gill a partagé la vidéo sur son Instagram, et elle est devenue virale. Les fans répandent tout l’amour sur l’actrice de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, et même ils veulent qu’elle passe enfin à autre chose.

Regardez la vidéo de Shehnaaz Gill parée en mariée.

Jetez un œil à la façon dont les fans répandent l’amour dans l’avatar de la mariée de Shehnaaz Gill.

Un utilisateur a déclaré: « Elle était belle à sa manière, dans la façon dont ses yeux brillent quand elle rit, dans la façon dont elle sourit quand elle est triste. » Un autre utilisateur a commenté: « Apko dekh kr Sid ki yaad ajati hai ….. sentiment émotionnel jati hi nahi … kyu aisa ho gya kyu ap dono juda hue kyu kyu kyu .. ». Un autre utilisateur a déclaré : « Nous vous aimerons également toujours et pour toujours, continuez de sourire et de briller ».

Shehnaaz Gill, qui a fait ses débuts avec Kisi ka Bhai Kisi Jaan, était également liée à sa co-star Raghav Juyal, mais il n’y avait rien entre eux lorsqu’ils parlaient de passer à autre chose dans la vie; l’actrice avait avoué qu’elle ne bougerait définitivement que quand elle le voudrait. Salman Khan avait critiqué les fans de SidNaaz pour l’avoir surchargée de hastag, et ils leur avaient demandé de l’arrêter et de laisser la fille avancer dans la vie. Shehnaaz sera ensuite vue dans le film de Rhea Kapoor, où elle a un rôle important à jouer. En ce moment, elle reçoit tout l’amour pour sa chanson d’album avec Nawazuddin Siddiqui.