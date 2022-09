Priyanka Chopra n’a pas eu un parcours facile à Bollywood. Elle a parcouru un long chemin puis l’a conquis. Il fut un temps où un jeune PC avait du mal à obtenir même le rôle d’une femme de premier plan dans les films de Bollywood. Il fut un temps où elle a subi un rôle négatif dans Aitraaz d’Akshay Kumar qui l’a laissée le cœur brisé et extrêmement brisée. Le premier producteur de Bollywood de Priyanka Chopra, Suneel Darshan, se souvient que Priyanka Chopra était en larmes après s’être vu offrir le rôle de vampire dans Kareena Kapoor Khan et la vedette d’Akshay Kumar, Aitraaz. Suneel Darshan, dans sa récente interaction avec Sidharth Kannan, a expliqué comment il savait que Priyanka serait une star un jour alors que tout le monde devenait gaga de Lara Dutta. Il s’est même rappelé quand Priyanka Chopra est venue vers lui et a pleuré de s’être vu offrir le rôle d’un vampire dans Aitraaz d’Abbas Mastan.

Il a dit que Priyanka était venue vers lui bouleversée et l’a informé qu’on lui avait offert le rôle de vampire. Elle est rentrée chez elle et a beaucoup pleuré et s’est endormie. Je lui ai dit après son réveil qu’elle devrait venir le rencontrer dans son bureau. Sunil a ajouté : ” Elle était ici et je lui ai insisté sur l’importance qu’elle joue le rôle. Je pensais que je lui avais mis la tête dans la tête et oui, c’était merveilleux pour eux d’être à Aitraaz”. Priyanka Chopra était phénoménale à Aitraaz et à ce jour, sa séductrice Avtar laisse ses fans s’affaiblir sur les genoux.

Priyanka Chopra est aujourd’hui une superstar mondiale, mais elle essaie toujours de faire sa marque à Hollywood. L’actrice qui avait fait ses débuts à Bollywood et a même parlé d’avoir honte pour son type de corps de couleur et plus encore. Alors que le producteur d’Andaaz a également parlé de Priyanka ayant un teint de peau foncé et qu’elle avait besoin d’une petite correction en raison d’un défaut. Il a dit : “PC pour moi, c’était ces yeux… elle avait ce teint foncé, il y avait quelques défauts qu’elle devait corriger ensuite”. Priyanka Chopra tu es aimée !