Il a poursuivi en disant à propos de la chanson: « Ce que j’aime dans cet album, c’est qu’il ressemble au tissu conjonctif entre mon dernier album solo, qui était plus inspiré du R&B et de la soul, et cet album solo, qui est plus des années 80. pop. C’est le pont. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy