Priyanka Chopra a craqué à l’aéroport de Londres ; les fans disent qu’elle vient pour les fiançailles de Parineeti Chopra-Raghav Chadha

En ce moment, tous les yeux et les oreilles sont rivés Les fiançailles de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Cela se produirait aujourd’hui et même leurs maisons à Delhi ont été décorées. Parineeti et Raghav vont échanger des alliances à Delhi en présence de membres de leur famille et d’amis proches. Et il semble, Priyanka Chopra assiste également au grand jour de la vie de sa sœur. Oui, tu l’as bien lu. Parineeti et Priyanka ont toujours été proches et il semble évident que Priyanka assiste aux nouveaux débuts de sa sœur.

Priyanka Chopra craquée à l’aéroport de Londres

Avant les fiançailles de Parineeti Chopra et AAP ML Raghav Chadha, Priyanka Chopra était à l’aéroport de Londres. Un selfie cliqué par un fan devient viral. Priyanka semble sans maquillage, mais belle. L’actrice est tout sourire pour le selfie avec son fan. Elle est vue dans une tenue marron surdimensionnée. Elle porte également une casquette. On ne sait pas si Nick Jonas, Madhu Chopra ou Malti Marie ont également été pris en photo à l’aéroport. Et, si l’on en croit les rumeurs, l’actrice volera probablement sans Nick. Découvrez la photo de Priyanka Chopra de l’aéroport de Londres ici :

Les fans pensent qu’elle vient pour les fiançailles de Parineeti

Il y a des commentaires sur la photo partagée par le fan club de Priyanka indiquant que l’actrice de Citadel and Love Again pourrait venir à Delhi pour assister aux fiançailles de sa chère sœur. Certains semblent confus quant à savoir si elle vole vraiment vers l’Inde. Priyanka devrait atterrir à Delhi aujourd’hui, si l’on en croit les rumeurs.

Fiançailles Parineeti Chopra-Raghav Chadha

Pendant ce temps, selon un portail d’informations sur le divertissement, Madhu Chopra a donné toutes ses bénédictions à Parineeti et Raghav avant leur grand jour. Parineeti porterait une couture Manish Malhotra. Elle a informé le designer pour le rendre élégant mais chic, rien de trop élaboré. D’autre part, Raghav Chadha porterait un achkan. En parlant du lien entre Priyanka et Parineeti Chopra, les actrices ont été très proches l’une de l’autre. Lorsque Priyanka Chopra s’est mariée, Parineeti Chopra a eu un gala avec Nick Jonas et sa famille. Ses photos de Sangeet et d’autres étaient devenues virales à l’époque. Parlant des fiançailles de Parineeti, l’actrice a opté pour une cérémonie très privée.

Parineeti et Raghav auraient étudié ensemble au Royaume-Uni. Ils ont été de grands amis et sont restés en contact même après leur décès à l’université. Les deux se fréquentent depuis un certain temps maintenant, selon les rapports. Parineeti et Raghav ont été aperçus ensemble dans divers espaces publics.