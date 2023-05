Priyanka Chopra a appelé à l’hypocrisie pour avoir dit qu’elle ne se souciait pas du passé de Nick Jonas; les internautes se demandent pourquoi ses ex sont mentionnés

Priyanka Chopra a donné un certain nombre d’interviews pour Love Again et Citadel. Les déclarations de l’actrice sont devenues virales. Elle a parlé de la façon dont elle se sentait comme une paria à Bollywood, de l’obsession des corps minces et des commentaires sur son teint. Priyanka Chopra a également déclaré qu’elle était sortie avec certaines de ses co-stars. Elle a dit qu’elle était un paillasson dans presque toutes ses relations. Priyanka Chopra a déclaré qu’elle était en mode autodestructeur. Elle a dit qu’elle ne s’était jamais donnée la priorité dans la relation et qu’elle donnerait toujours la priorité aux hommes. Mais elle a dit qu’ils étaient de bonnes personnes.

PRIYANKA CHOPRA SUR LE PASSÉ DE NICK JONAS

Nick Jonas aurait fréquenté une série de belles femmes avant de tomber éperdument amoureux de Priyanka Chopra. Les noms comprenaient Selena Gomez, Miley Cyrus, Lilly Collins et Olivia Culpo. En effet, il était dans une relation très intense avec Olivia Culpo. Priyanka Chopra a déclaré au podcast Call Her Daddy qu’elle avait découvert Nick Jonas mais qu’elle ne se souciait pas de son passé. Elle a été citée comme disant: « Je ne voulais même pas regarder d’autres conneries. Je me fiche de qui il est sorti. Nous parlons de l’avenir. Je dis toujours cela, je ne le fais pas. lisez mon livre à l’envers. Je crois que vous avancez toujours.

LES INTERNETS RÉAGISSENT À SA DÉCLARATION

Ce commentaire de Priyanka Chopra fait beaucoup parler de Reddit. Certaines personnes ont trouvé hypocrite qu’elle ait réussi à parler de sa vie amoureuse avant le mariage mais ait fait un tel commentaire sur Nick Jonas. Une lectrice a déclaré qu’elle ne devrait pas déclencher les fans de Selena Gomez et Miley Cyrus. Jetez un œil à certains des commentaires ci-dessous…

Priyanka Chopra et Nick Jonas sont les parents d’une fille, Malti Marie, née par maternité de substitution. Les deux ont construit leur relation sur une amitié qu’elle a décrite comme très organique. Certains fans l’ont avertie d’éviter d’irriter les fans de Selena Gomez. Comme nous le savons, Selena a l’une des plus grandes bases de fans au monde. Ses admirateurs n’épargnent personne s’ils estiment qu’elle a été entraînée inutilement. Son émission Citadel a suscité des réactions mitigées. Les fans ont adoré Richard Madden et elle dans la série, mais pensent que l’intrigue est un méli-mélo de toutes les séries d’espionnage.