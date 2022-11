Priyanka Chahar Choudhary, star de Bigg Boss 16, impressionne par ses robes tube

Ayushmann Khurrana est de retour avec un autre film intéressant. Cette fois, il commence dans et comme Un héros d’action qui comporte également Jaideep Ahlawat en tête. Ayushman joue un héros d’action qui est étiqueté comme le tueur de Vicky Solanki. Bhoora Solanki joué par Jaideep Ahlawat est derrière Ayushmann alias Manav. Ce n’est pas ça, beaucoup d’autres personnes sont également derrière Manav. Il y a un élément mystérieux à Manav. Les côtelettes d’action d’Ayushmann et Jaideep impressionnent. Il y a aussi des moments comiques dans ce film d’action dirigé par Anirudh Iyer. Cependant, la plus grande surprise est Malaika Arora. Et elle a l’air magnifique! Regardez la bande-annonce par vous-même.

An Action Hero est financé par Aanand L Rai aux côtés de Bhushan Kumar et Krishan Kumar. Le film sort en salles le 2 décembre.