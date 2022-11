Priyanka Chahar Choudhary se fait expulser de l’émission de Salman Khan ?

Après Sreejita De et Manya Singh, il semble que Priyanka Chahar Choudhary soit devenue la dernière candidate à être expulsée de Bigg Boss 16 hébergé par Salman Khan lors de l’épisode de Shukravaar Ka Vaar le vendredi 11 novembre. Dans la dernière promo, l’actrice d’Udaariyaan est vu sortir de la maison alors que l’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a annoncé qu’elle avait été rejetée après avoir reçu le moins de votes.

Dans la dernière promo partagée sur les médias sociaux de Colors TV, Salman déclare d’abord que Priyanka a été expulsée, puis demande à son petit ami supposé et co-star d’Udaariyaan Ankit Gupta comment il se sent après son élimination, à laquelle elle dit qu’il se sent que elle quitte la maison à cause d’elle.

Bien que la promo Bigg Boss 16 ne montre jamais vraiment Priyanka sortant de la maison et par conséquent, ses fans affirment que cela doit être une grande surprise car elle est l’une des participantes les plus fortes de Bigg Boss 16. Pour les éliminations de cette semaine, Priyanka est nominée avec Gori Nagori et Sumbul Touqeer Khan.





Pendant ce temps, le père de Priyanka, Mahavir Singh Chahar, a parlé du gameplay de sa fille comme il l’a dit au Times of India : “Priyanka a été élevée dans une famille de l’armée et elle a été élevée pour toujours se défendre et ne jamais manquer de respect. Nous lui avons appris à rire face aux misères de la vie parce qu’elle est plus forte que n’importe lequel de ses problèmes. C’est ainsi que nous avons élevé notre fille, et j’espère qu’elle inspirera toutes les jeunes femmes à toujours parler et à se défendre.

Dans l’un des incidents les plus choquants de cette semaine, Archana Gautam a été expulsée de Bigg Boss 16 après avoir levé la main sur Shiv Thakare. Internet s’est divisé sur tout cet épisode, la moitié reprochant à Archana d’être violente, tandis que l’autre moitié reprochant à Shiv de l’avoir provoquée.