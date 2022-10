Priyanka Chahar, candidate à Bigg Boss 16, est à surveiller

Il y a eu beaucoup de bavardages ces derniers temps sur les problèmes dans le paradis qui Deepika Padukone et Ranveer Singh se sont construits après 4 ans de mariage. Eh bien, ils auraient pu faire taire tous les trolls et les fauteurs de troubles ces derniers jours, et s’il restait le moindre doute sur la solidité de leur mariage, les Padmaavat actrice et Cirque l’acteur a une fois pour toutes mis fin à toutes les rumeurs de séparation malveillantes et complètement injustifiées avec un récent échange de flirt en ligne, garanti de tout quitter DeepVeer les fans ravis.

Ranveer Singh et Deepika Padukone font taire les commérages

Ni Ranveer Singh ni Deepika Padukone n’ont réagi aux rumeurs de séparation espiègles et infondées jusqu’à présent comme ils ne le devraient pas, choisissant plutôt de maintenir un silence digne et de laisser les langues s’épuiser. Au lieu de cela, ils sont allés sans être perturbés par leur vie, avec Ranvièrese concentre davantage sur la prise en charge de sa femme Deepika alors qu’elle faisait face à une petite peur de la santé, qui a servi de base à ces spéculations désagréables et inutiles. Maintenant aussi, ils pourraient moins se soucier de répondre à ces rumeurs, et en fait, ils ont trouvé une manière ingénieuse et sans parler, coquine de faire taire tous les trolls et, malheureusement, les commérages même au sein des médias d’information sur le divertissement.

nouveau look de Ranveer Singh ; Deepika Padukone laisse un commentaire affectueux

Mettant fin à toutes les rumeurs de séparation pour de bon, DeepVeer a décidé de s’engager dans un peu de flirt en ligne et c’est aussi mignon que piquant. Pas plus tard qu’hier, vendredi 30 septembre, Ranveer Singh a partagé quelques photos sur son site officiel Instagram poignée dans un nouveau look rose vif. Dès qu’il a partagé, Deepika Padukone a pris la section des commentaires et a simplement posté le mot “comestible”, suivi d’un point d’exclamation. Il n’y a rien de plus à dire, n’est-ce pas ? Découvrez à la fois le message et le commentaire ci-dessus …