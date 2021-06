Priyamani alias Suchi de la renommée de ‘The Family Man’ révèle que Shah Rukh Khan lui a déjà donné 300 roupies | Nouvelles de la série Web

New Delhi : L’actrice Priyamani, qui profite du succès de sa dernière série Web « The Family Man 2 », a récemment partagé son expérience de travail avec Shah Rukh Khan pour une chanson spéciale dans « Chennai Express ».

Priyamani, qui a joué la femme de Manoj Bajpayee, Suchi dans la série récemment publiée, a expliqué comment SRK a fini par lui donner 300 roupies pendant le tournage de la chanson. Le duo avait travaillé ensemble pour la chanson « One Two Three Four » dans la comédie d’action de Rohit Shetty.

Tout en parlant exclusivement à ZOOM, l’actrice populaire du sud a expliqué qu’il s’appelait le Badshah de Bollywood pour une raison. Bien qu’il soit l’une des plus grandes superstars du pays, il est toujours extrêmement ancré.

Partageant comment elle a gagné 300 roupies grâce à lui, Priyamani a partagé: « Il m’a mis à l’aise dès le premier jour – dès le moment où je l’ai rencontré – j’ai atteint un jour avant le début du tournage. Depuis ce moment jusqu’au moment où nous avons terminé le tournage, il a été un amour absolu. Il a si bien pris soin de nous tous. À tel point qu’entre-temps, nous avons joué à Kaun Banega Crorepati sur son iPad. Il m’a donné 300 roupies que j’ai toujours avec moi dans mon portefeuille. «

Faisant plus d’éloges sur Shah Rukh, l’actrice a également partagé qu’une fois que le tournage avait dépassé tous les autres acteurs, tous les autres acteurs avaient fait leurs bagages et retournaient dans leurs chambres d’hôtel respectives, mais en termes de SRK, les choses étaient différentes. Une fois le tournage terminé, il commençait à pratiquer la chorégraphie pour le lendemain pendant quelques heures afin que le lendemain, lorsqu’il arrive sur le plateau, il soit tout préparé et ne perde pas son temps à réapprendre les pas de danse. Il avait une équipe de chorégraphes tout le temps avec lui.