Priya Bapat fait un don de sang après la guérison du COVID | Nouvelles des gens

Bombay: L’actrice populaire marathi Priya Bapat a fait un don de sang pour des patients COVID, après s’être rétablis du coronavirus.

« Tous ceux qui peuvent faire un don devraient faire un don. Il n’y a pas deux manières de le faire. En tant que nation, nous sommes confrontés à la pire crise de tous les temps. Nous perdons des vies comme jamais. Dans des temps comme ceux-ci, tout le monde doit se réunir pour lutter contre la maladie » Dit Priya.

Elle a ajouté: « Nous devons suivre les protocoles très strictement et faire tout notre possible pour nous entraider. Je prie et souhaite que nous nous remettions bientôt de la pandémie. La nouvelle a été insupportable. »

L’actrice sera vue dans le prochain « Father Like » de la réalisatrice indépendante Aditya Kripalani.