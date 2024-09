Prix ​​Turner 2024 : les nominés du célèbre prix exposés à la Tate Britain

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Mon travail récent axé sur les électeurs latinos de l’Arizona m’a montré à quel point le journalisme indépendant est crucial pour donner la parole aux communautés sous-représentées. Votre soutien nous permet de raconter ces histoires et d’attirer l’attention sur des problèmes souvent négligés. Sans votre contribution, ces voix ne seraient peut-être pas entendues. Chaque dollar que vous donnez nous aide à continuer de mettre en lumière ces questions cruciales à l’approche des élections et au-delà. Éric Garcia Chef du bureau de Washington

Les galeries sont généralement des endroits calmes. Rien que des murmures et des bruissements de sacs. Ce n’est pas le cas de l’exposition du Prix Turner, qui fête aujourd’hui sa 40e année, où des chansons pop résonnent dans une Ford Escort rouge vintage garée dans la Tate Britain, interprétées par l’une des quatre artistes en lice pour le prix de 25 000 £ de cette année : Jasleen Kaur.

Kaur, 38 ans, une Glasgownaise qui a grandi dans la communauté sikh de la ville, crée des sculptures à partir d’objets récupérés et refaits qui évoquent son héritage AutelDes bouteilles d’Irn-Bru, des billets de banque écossais, des billets de loterie et des CD de Nusrat Fateh Ali Khan sont emprisonnés dans un plafond en plastique. Sous les pieds se trouve un immense tapis Axminster qui vous invite à vous asseoir pendant que retentissent les cloches apaisantes du culte. « Le tapis est une invitation à l’intimité », a déclaré l’artiste à la commissaire de l’exposition, Linsey Young. « J’ai envie que les gens se rassemblent. »

« Elle a dû démonter la Ford Escort, la faire livrer et la remonter », révèle Young à propos du processus de transport des œuvres de Kaur depuis le centre d’art Tramway de Glasgow. « Le prix Turner est unique en son genre », ajoute-t-elle à propos de la nature trépidante de la conservation de l’exposition. « Vous obtenez le [nominee] « L’annonce est faite en avril, puis l’ouverture est prévue en septembre. Vous avez donc cinq mois pour réaliser une exposition majeure dans l’un des plus grands espaces de la Tate Britain. »

Présentation de Jasleen Kaur au Turner Prize 2024 à la Tate Britain (Tate/Josh Croll)

Rapidement, dès que vous tournez le coin, le paysage sonore de l’exposition passe de la prière et de la musique de fête de Kaur à l’atmosphère pleine de chagrin de l’artiste rom-voyageur Delaine Le Bas. Incipit de la Nouvelle Vieun labyrinthe immersif qu’elle a créé peu de temps après son Nandied. Des cœurs d’encre, des crânes et des visages humains sont suspendus sur des tissus peints, tandis que le paysage sonore inquiétant de Justin Langland accompagne l’œuvre. Un cheval gavé de foin, à l’image de celui du grand-père de Le Bas, se tapit dans un coin. Des empreintes de pas rouge sang décorent le sol.

« Ma grand-mère était en train de mourir quand j’ai pensé à réaliser cette œuvre », a déclaré Le Bas à Young, qui a passé des heures à chronométrer méticuleusement le moment où le sol de l’installation pouvait être posé, les murs peints, les tissus suspendus et le processus répété afin d’obtenir l’effet labyrinthique global. « Je passais beaucoup de temps éveillé la nuit, quand les ombres, les sons et tout est différent… à réfléchir à la façon de faire de l’art en période de chaos », se souvient Le Bas.

Présentation de Delaine Le Bas au Turner Prize 2024 à la Tate Britain (Pennsylvanie)

En revanche, les salles de Claudette Johnson sont remarquablement silencieuses après le tumulte de Le Bas. Mais l’impact de son exposition, Présence, Le bruit est fort. Des portraits d’hommes et de femmes noirs à l’huile et à l’aquarelle ornent les murs, dans le but de contrer la marginalisation des Noirs dans l’histoire de l’art occidental. « Il y a quelque chose dans la tradition du portrait qui va à l’encontre de ce que j’essaie de faire », a déclaré Johnson à Young. « J’ai sorti mes personnages de leur environnement et je les ai déplacés. »

« Je voulais donner à Claudette cet espace vaste, long et élégant », explique Young à propos de la plus grande salle de l’exposition. « Parce que les gens sous-estiment l’ampleur de son travail. »

L’œuvre la plus puissante de Présence est une peinture moderne de la « Pietà » de Johnson. L’interprétation de Johnson de l’image classique de la Vierge Marie, avec Jésus-Christ crucifié dans ses bras, s’inspire de la mort de George Floyd en 2020 et montre une mère noire berçant son fils mourant, accompagnée des mots « chaque mère était appelée quand il appelait sa mère ».

La « Pietà » de Claudette Johnson exposée à la Tate Britain (Tate/Josh Croll)

« Elle a lu cela sur Instagram au moment de la mort de Floyd », explique Young. « Cela fait écho à de nombreux incidents à travers le monde, au Royaume-Uni, et à la violence policière institutionnelle continue contre les personnes de couleur. »

L’objectif du Prix Turner, depuis sa première remise à Malcolm Morley en 1984, était de « promouvoir le débat public autour des nouveaux développements de l’art britannique contemporain ». Lorsque vous entrez pour la première fois dans l’exposition de cette année, vous êtes accueilli par l’artiste philippin Pio Abad À ceux qui sont assis dans l’obscuritéqui comprend une version en béton d’un énorme bracelet en perles de rubis et de diamants. Ce bracelet faisait partie du trésor de bijoux d’une valeur de 15,7 millions de livres sterling qu’Imelda et le président Ferdinand Marcos ont volé au peuple philippin et caché dans les couches de leurs petits-enfants lorsqu’ils se sont exilés à Hawaï en 1986.

Présentation de Pio Abad au Turner Prize 2024 à la Tate Britain (Tate/Josh Croll)

« Je pensais qu’il y avait quelque chose d’assez amusant à y aller depuis un musée dans « C’est un musée », explique Young à propos de l’introduction des visiteurs dans l’espace avec l’œuvre d’Abad. « C’est un peu bizarre. C’est comme une double prise », dit-elle.

« Les artistes parlent tous de la décolonisation et de la lutte contre l’impérialisme, et ils se posent beaucoup de questions sur le rôle du musée, sur le rôle de la culture. Mais ils le font tous de manière globale. Personne ne se considère comme isolé. »

Le lauréat du Prix Turner 2024 sera annoncé le 3 décembre. Les œuvres de Kaur, Le Bas, Johnson et Abad sont exposées à la Tate Britain du 25 septembre au 16 février 2025.