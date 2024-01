Prix ​​Théa | Les Oscars du divertissement thématique de TEA

L’Association des Divertissements Thématiques (TEA), une organisation à but non lucratif représentant des lieux et des expériences fascinantes dans le monde entiera créé les prestigieux Thea Awards en 1994. Depuis lors, cette célébration annuelle récompense l’excellence en matière de divertissement thématique, soulignant la valeur de la conception d’expériences et du divertissement thématique pour impliquer les visiteurs du monde entier.

L’une des particularités des Thea Awards est qu’ils récompensent tous ceux qui contribuent à la création d’une attraction primée, célébrant ainsi tous les esprits créatifs impliqués dans le développement de ces projets de divertissement de premier plan. Et, avec la notoriété croissante des Thea Awards en tant que référence d’excellence parmi ceux qui ne font pas partie de l’industrie, nous pourrions bientôt voir des familles planifier leurs vacances autour de les destinatairesconvaincus qu’ils sont de classe mondiale.

L’incomparable Gala des Thea Awards est le point culminant du plus grand week-end annuel de la TEA après le nouveau réinventé programme TEA INSPIRE de deux jours. Un dîner en cravate noire et une cérémonie de remise de prix ont lieu chaque printemps en l’honneur des lauréats. C’est une soirée de glamour, de divertissement et de célébration, offrant aux invités l’occasion de se connecter avec les meilleurs dirigeants et talents de l’industrie du monde entier.

Cette année plus que jamais, le 30ème anniversaire des Thea Awards, le Gala s’annonce comme l’événement scintillant incontournable de l’année.

Pour en savoir plus sur la croissance des Thea Awards et sur ce que les invités peuvent attendre du Gala de cette année, blooloop s’est entretenu avec le directeur exécutif de TEA. Lindsey Nelson et président du Conseil International Mélissa Oviedo. Ils discutent également de la mission de l’association et de sa stratégie pour l’avenir.

Le 30ème Gala annuel des prix Thea

Lorsqu’il s’agit de célébrer le succès, les Thea Awards constituent le programme phare de la TEA, présenté lors du spectaculaire gala annuel des Thea Awards.

Lindsey Nelson

On est loin d’une cérémonie de remise de prix étouffante, déclare Nelson :

“On s’attend à offrir une expérience inoubliable à tout le monde. C’est toujours un défi de divertir les artistes, c’est pourquoi nous élevons la barre chaque année.”

Emprunter à Hamilton pour expliquer pourquoi les membres devraient acheter un billet de Gala – ou une table entière – elle ajoute :

« Vous devez être dans « la pièce où cela se produit ». Le Who’s Who de l’industrie sera présent. C’est le 30e anniversaire, nous mettons donc tout en œuvre cette année.

Les Thea Awards sont souvent décrits comme les Oscars du divertissement thématique, et cette année, l’équipe TEA organise le Gala directement depuis le lieu des Oscars : Hollywood lui-même.

« Cela va avoir une apparence et une sensation différentes. Cela va être très glamour et festif. Nous regarderons en arrière autant qu’en avant. Pour en revenir à cette idée d’apprendre de l’excellence, tout le monde dans cette salle sera le meilleur. Si vous voulez travailler avec les meilleurs, ils sont dans cette pièce. Si vous voulez vous situer à un certain niveau, vous voulez être dans cette pièce.

« C’est avant tout l’année pour y être. »

Les prix Théa

Le nom contient une triple référence : la déesse grecque Théa, de qui émane toute lumière ; le mot « théâtre », qui vient de la déesse, et enfin bien sûr TEA, pour l’Association.

Les Thea Awards ont établi les toutes premières normes et exigences en matière de crédits dans le secteur des attractions thématiques. La nécessité pour le développeur du projet de fournir à la TEA une liste complète de crédits, incluant les personnes et les entreprises extérieures qui ont travaillé sur le projet et leurs rôles respectifs, garantit que tous ceux qui le font travail remarquable dans le domaine du divertissement thématique reçoit la reconnaissance qu’elle mérite.

Chaque année, le comité de jugement, composé de membres de la TEA et d’anciens lauréats du prix Buzz Price, examine 100 à 200 candidatures. Ils appliquent les normes d’excellence et de réussite les plus élevées, passant des semaines à sélectionner seulement 15 à 18 récipiendaires à recommander pour les Thea Awards.

« TEA est un arbitre de la qualité, il existe donc un certain niveau de prestige et d’intégrité autour du comité Thea », explique Nelson. « Le procédé n’est pas commercialisé ; le comité n’est pas rémunéré ; leur objectif est simplement de trouver le meilleur des meilleurs. Ils se réunissent à leur rythme pour s’affronter, passant des milliers d’heures par an à débattre collectivement avec leurs pairs sur ce qui est la meilleure attraction, ce qui représente la qualité et ce qui constitue l’excellence.

« Il existe très peu de programmes de récompenses similaires. TEA a fait un excellent travail pour maintenir ce niveau de pureté et de protection autour du programme Theas, afin de garantir qu’il se concentre uniquement sur le sujet.

Célébrer l’excellence ensemble

Les crédits sont extrêmement importants. Comme Monty Lundele fondateur de TEA, a déjà déclaré à blooloop :

« Nous travaillons dans un secteur où les gens passent d’une entreprise à l’autre. C’est une communauté très fluide de designers et de fabricants. Être capable de reconnaître ces personnes, où qu’elles se trouvent, est la chose juste à faire.

« Il peut être difficile pour ces vendeurs et fournisseurs d’être reconnus dans le cadre de leurs NDA », ajoute Nelson. « C’est peut-être la seule opportunité dans la durée de vie du projet. Si vous avez été dans la salle lors du gala où tout le monde se lève, ou à la fin de l’événement lorsque les équipes du propriétaire, de l’exploitant et du vendeur se tiennent ensemble sur la scène, c’est un moment de célébration. Cela signifie beaucoup.”

Mélissa Oviedo

«Les Theas sont l’occasion de célébrer l’excellence ensemble», déclare Oviedo. « Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c’est la façon dont nous définissons l’excellence dans notre industrie et dans les attractions, destinations et expériences qui engagent les familles et les publics du monde entier.

« C’est notre opportunité de dire : « Wow : c’est incroyable. C’est excellent. Il mérite la reconnaissance non seulement de la part de l’exploitant, du propriétaire ou du promoteur qui a eu la prévoyance de dire : c’est ce que je veux dans mon parc, mon musée ou mon événement en direct, mais aussi de la communauté de fournisseurs et de partenaires qui ont contribué au succès. ‘

« Nous savons tous qu’il faut faire monter les bonnes personnes dans le bus, puis aux bons sièges. C’est ainsi que vous créez quelque chose de mémorable.

Établir une norme pour des attractions exceptionnelles

Oviedo envisage un avenir dans lequel la notoriété accrue des Thea Awards amènera les gens à réserver des vacances en famille autour des attractions primées par Thea, convaincus qu’elles seront de classe mondiale, divertissantes et mériteront une visite.

« Les Theas peuvent élargir notre industrie en reconnaissant des expériences qui n’auraient peut-être pas existé il y a 30 ans », ajoute-t-elle. « Les événements en direct et les expériences dans les centres commerciaux en sont des exemples, comme les attractions que nous voyons en Chine qui redéfinissent ce qu’est un centre commercial ou une expérience de shopping, et les magasins Encanto x CAMP. Si vous êtes plongé dans une histoire pendant que vous vivez cette expérience de vente au détail, votre lien avec la marque devient beaucoup plus fort.

SeaWorld Abu Dhabi : lauréat d’un Thea Award pour ses réalisations exceptionnelles –

Parc marin couvert

“Les Theas peuvent rehausser ce type d’expériences, tout en défendant certains de nos principaux partenaires – Disney, Universal et les principaux parcs à thème comme SeaWorld Abu Dhabi.”

Lorsqu’il s’agit de mettre en valeur des initiatives mondiales, cette année, 80 % des Thea Awards récompensent des projets en dehors de l’Amérique du Nord :

« Cela démontre cette diversité mondiale : la communauté participante est véritablement mondiale. »

La collaboration est un objectif clé, ajoute-t-elle :

« Vous êtes bien plus fort en tant que collaborateur qu’en tant que concurrent. Vous le voyez de plus en plus avec notre liste de crédits, notamment pour les grands projets. SeaWorld Abou Dhabi et Guardians of the Galaxy : Cosmic Rewind sont deux exemples de projets emblématiques, très complexes et hautement collaboratifs que nous sommes ravis de célébrer dans ce type de forum.

Soyez dans la pièce où cela se passe

Les inscriptions pour le gala des Thea Awards de cette année sont maintenant ouvertes ici. L’événement aura lieu le samedi 16 mars au Loews Hollywood Hotel de 17 heures à minuit, après l’événement annuel TEA INSPIRE les 14 et 15 mars au même endroit. TEA INSPIRE présentera des projets qui ont captivé le public et l’industrie au cours de deux jours de sessions.

Le programme comprend un forum de leadership conçu exclusivement pour les propriétaires et les dirigeants, offrant un lieu d’échange de connaissances entre pairs. Il y aura également des sessions de production éphémères uniques, au cours desquelles des histoires de réussite, de revers et les principales leçons apprises seront partagées. De plus, INSPIRE the Night, un événement dans le parc comprenant une table ronde avec des créatifs associés aux attractions les plus populaires d’Universal Studios Hollywood, sera un ajout passionnant.

Le Gala s’annonce comme une finale incontournable. Oviedo dit : « Vous allez remarquer une évolution des Theas ; une reconnaissance de là où nous en sommes au cours des 30 dernières années et de ce que les 30 prochaines années nous réservent. Ce sera tout le faste, le glamour, le plaisir, l’excitation.

« Acheter une table, s’y pencher et célébrer ses pairs est tout aussi important que célébrer ses contributions individuelles. Cela va vraiment être tellement amusant.

En conclusion, elle ajoute :

«Je tiens à remercier nos membres et nos sponsors de croire en ce que fait la TEA. J’ai hâte de voir tout le monde à Hollywood.