Le nouveau smartphone 5G abordable de Motorola, le Moto G 5G, est disponible à l’achat en Inde à partir d’aujourd’hui via Flipkart. Le smartphone a été lancé pour la première fois sur le marché européen plus tôt cette année, mais a fait ses débuts en Inde le mois dernier dans une option de stockage unique. Les caractéristiques notables du Moto G 5G incluent un écran de 6,7 pouces, trois caméras arrière et une batterie de 5000 mAh. Il est disponible dans le pays dans les options de couleur Volcanic Grey et Frosted Silver.

Le prix du Moto G 5G en Inde est fixé à 20999 Rs pour l’option de stockage 6 Go + 128 Go. Sa vente via Flipkart a débuté aujourd’hui à midi. En outre, le géant du commerce électronique propose également des offres de vente telles que l’option EMI sans frais à partir de Rs 2334 et une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 15 150 Rs. Les clients avec une carte de crédit HDFC peuvent profiter de Rs 1000 de réduction sur la transaction régulière ainsi que pendant la transaction EMI. Les autres offres incluent un remboursement de 5% avec les cartes de crédit Flipkart Axis Bank.

En termes de spécifications, le tout nouveau Moto G 5G arbore un écran LTPS Full HD + de 6,7 pouces (1 080 x 2400 pixels) et fonctionne sur Android 10 prêt à l’emploi. Motorola affirme que le téléphone offre une expérience Android sans bloatware, sans publicité et pure, presque en stock. Sous le capot, il contient le SoC Octa-core Qualcomm Snapdragon 750G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible via un emplacement pour carte microSD.

Ses triples caméras arrière sont logées dans un module carré dans le coin supérieur gauche qui comprend également le flash LED. À l’intérieur du module, il y a un appareil photo principal de 48 mégapixels, un tireur grand angle secondaire de 8 mégapixels et un appareil photo principal de 2 mégapixels. Le Moto G 5G dispose d’une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Son application pour appareil photo prend également en charge des modes tels que la capture automatique du sourire, la composition intelligente, l’optimisation de la prise de vue, la vision nocturne, le zoom haute résolution, le HDR, les autocollants AR, le mode manuel, le mode portrait et bien d’autres. Les autres fonctionnalités du smartphone incluent 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac et GPS. Le Moto G 5G contient une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide TurboPower 20 W via le port USB Type-C. Le téléphone comprend également un capteur d’empreintes digitales à l’arrière.