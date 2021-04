Le Redmi Note 10 est disponible à la vente ouverte, ce qui signifie que les clients en Inde peuvent acheter le smartphone à tout moment de la journée via les canaux en ligne et hors ligne d’Amazon ou de Xiaomi. Jusqu’à présent, le smartphone était vendu dans le pays via de multiples ventes flash où le seul stock limité était livré. Pour le moment, seule l’option 6 Go de RAM est en vente libre tandis que le modèle 4 Go sera disponible via des ventes flash. Le Redmi Note 10 a fait ses débuts dans le pays aux côtés de Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max le 4 mars, et sa première vente a eu lieu le 16 mars. La sous-marque Xiaomi Redmi n’a pas encore partagé les détails liés à la vente ouverte pour le deux autres variantes Pro. Pendant ce temps, le Redmi Note 10 Pro est disponible à 13999 Rs pour l’option de stockage 6 Go + 128 Go et le modèle de base 4 Go + 64 Go coûte 11999 Rs. Il est disponible dans les options de couleur Aqua Green, Frost White et Shadow Black. Amazon Inde propose des offres de vente telles que le mode de paiement EMI sans frais et une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à Rs 13000.

En termes de spécifications, le Redmi Note 10 vanille arbore un écran Super AMOLED Full-HD de 6,43 pouces avec une luminosité maximale de 1100 nits et un taux d’échantillonnage tactile de 180. Il contient un SoC Qualcomm Snapdragon 678 octa-core associé au GPU Adreno 612, jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Le modèle vanilla est livré avec MIUI 12 basé sur Android 11 et recevra le logiciel MIUI 12.5 dans un proche avenir via une mise à jour OTA.

Le Redmi Note 10 comporte une configuration de caméra arrière quadruple qui abrite une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un appareil photo de 13 mégapixels à l’intérieur de la découpe perforée pour les selfies et les appels vidéo. Il est livré avec un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté avec prise en charge du geste du double appui pour activer Google Assistant. Le téléphone contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W. Xiaomi affirme que le téléphone atteint une batterie à 100% en 74 minutes avec le chargeur 33W fourni.

