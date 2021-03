Prix, spécifications et meilleures offres

Les écouteurs Realme Buds Air 2 TWS seront mis en vente en Inde pour la première fois le 2 mars, près d’une semaine après le lancement officiel. Les nouveaux bourgeons TWS de la société de technologie chinoise sont assez différents du Realme Buds Air original, lancé en décembre 2019, mais ressemblent au Realme Buds Air Pro, dévoilé l’année dernière. Ils disposent d’une annulation active du bruit (ANC) et de pilotes audio de 10 mm. Les Realme Buds Air 2 ont une autonomie de batterie de 25 heures et prennent en charge la détection intelligente.

En termes de prix, le Realme Buds Air 2 porte une étiquette de prix de Rs 3299 qui maintient le produit dans le segment budgétaire TWS malgré le soutien de l’ANC. Les clients peuvent choisir entre l’option de couleur blanche ou noire via Flipkart ou Realme hors ligne et dans les magasins en ligne. Les clients de Flipkart peuvent également consulter des offres de vente telles que l’offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à Rs 285, 5% de remboursement sur la carte de crédit Flipkart Axis Bank, 10% de réduction sur la carte de débit Bank of Baroda Mastercard et le mode de paiement EMI à partir de 113 Rs par mois. De plus, les clients peuvent également profiter de six mois d’abonnement gratuit à Spotify Premium.

Le Realme Buds Air 2 est livré avec un ajustement dans le canal qui permet une isolation passive du bruit qui est essentielle pour le bon fonctionnement de la suppression active du bruit. Alimentés par la puce R2 de Realme, les écouteurs TWS prennent en charge le mode de transparence pour permettre aux utilisateurs d’entendre leur environnement. Il existe également un mode de latence super faible pour les jeux, qui a un délai de réponse déclaré de 88 ms. Realme affirme que 10 minutes de charge peuvent fournir jusqu’à 2 heures de lecture de musique (avec l’étui). De plus, il y a deux microphones sur chaque oreillette pour permettre une entrée audio plus claire. Les écouteurs disposent d’une solution d’amélioration des basses Bass Boost +, conçue par l’artiste EDM The Chainsmokers.