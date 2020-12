La Realme Watch S nouvellement lancée est maintenant disponible à l’achat en Inde via le site Web Flipkart et Realme India. Au prix de Rs 4 999, la smartwatch est disponible en option de couleur noire (avec bracelet en silicone noir), bien que la société ait annoncé des bandes plus colorées qui seraient disponibles à l’achat à partir du 5 janvier. D’autre part, la première vente de la Realme Watch S Pro aura lieu demain, le 29 décembre. Les clients pourront également acheter l’appareil sur le site Flipkart et Realme.

En termes de ventes, les utilisateurs de cartes de crédit ICICI Bank peuvent bénéficier de 10% de réduction sur les commandes supérieures à 5 000 Rs sur Flipkart. De même, les titulaires de cartes de crédit Flipkart Axis Bank peuvent bénéficier de 5% de remise en argent au moment de l’achat, tandis que les utilisateurs de cartes de débit Mastercard Bank of Baroda peuvent profiter de Rs 100 sur la première transaction. La plate-forme de commerce électronique propose également une option EMI à partir de 171 Rs par mois. Le site Web de Realme India propose une offre d’échange pour faire baisser encore le prix de la Realme Watch S.

La Realme Watch S arbore un écran tactile circulaire de 1,3 pouces avec 360 x 360 pixels et 600 nits de luminosité maximale. Il dispose d’un corps en aluminium tandis que le panneau d’affichage est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3 incurvé 2.5D. Sous le capot, il contient une batterie 390mAh qui peut offrir jusqu’à 15 jours d’autonomie par charge, et jusqu’à 20 jours avec mode économie d’énergie. Pour les amateurs de fitness, le portable prend en charge 16 modes sportifs, notamment le cricket, la course en salle, le cyclisme en plein air, le football, le yoga, etc. La Realme Watch S est également livrée avec un capteur PPG pour la surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel et un capteur SpO2 pour la surveillance du niveau d’oxygène dans le sang. Il peut suivre le sommeil, les niveaux de stress et même récupérer des notifications intelligentes.

Les autres caractéristiques comprennent un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, un rappel d’eau, la recherche de votre téléphone et plus de 100 cadrans. Enfin, la Realme Watch S pèse 48 grammes.