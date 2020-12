Motorola a lancé un autre smartphone économique en Inde, à savoir le Moto G9 Power. L’appareil a été dévoilé pour la première fois sur les marchés européens le mois dernier aux côtés du Moto G 5G qui a fait ses débuts en Inde plus tôt cette semaine pour 20999 roupies. Le nouveau Moto G9 Power sera disponible sur Flipkart à partir du 15 décembre et ses caractéristiques notables incluent une triple caméra arrière de 64 mégapixels, une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 20 W et plus encore. Il viendra dans les options de couleur Violet électrique et Sage métallique.

Le prix du Motorola G9 Power en Inde est fixé à 11 999 Rs pour le seul modèle de stockage de 4 Go + 64 Go. Sa vente en Inde débutera le 15 décembre sur Flipkart. Le géant du commerce électronique a révélé ses offres de vente qui incluent des offres telles que Rs 1750 remise instantanée avec les cartes de crédit HDFC Bank, même lors de transactions EMI. Les autres offres incluent EMI sans frais à 1 334 par mois, une offre d’échange pouvant aller jusqu’à 11 450 Rs et 5% de remboursement avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank.

En termes de spécifications, le Moto G9 Power arbore un écran IPS HD + de 6,8 pouces (720×1 640 pixels) avec un rapport écran / corps de 87,2% et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Sous le capot, il emballe le SoC Qualcomm Snapdragon 662 accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne extensible via une carte microSD. Il exécute également Android 10 prêt à l’emploi.

Sa configuration à trois caméras comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture f / 1,79, un appareil photo macro 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec un objectif f / 2,4. L’application appareil photo du Moto G9 Power prend en charge des modes tels que l’optimisation de la prise de vue, la capture automatique du sourire, le selfie gestuel, la composition intelligente, le HDR, le minuteur, les photos actives, le mode pro, le mode portrait, les couleurs d’accompagnement, le cinémagraphe, etc. À l’avant, le téléphone dispose d’un appareil photo de 16 mégapixels avec ouverture f / 2,2 logé à l’intérieur de la découpe de perforation. La caméra arrière peut enregistrer des vidéos Full HD à 60 ips, tandis que le selfie peut enregistrer des vidéos Full HD à 30 ips.

Les autres fonctionnalités du Moto G9 Power comprennent le Wi-Fi 802.11 ac, le Bluetooth v5, le NFC, la prise audio 3,5 mm et la 4G LTE. Il est livré avec une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 20 W via le port USB Type-C.