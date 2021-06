Prix, spécifications et fonctionnalités confirmés

Le marché des smartphones de jeu se réchauffe, avec plusieurs options désormais disponibles pour ceux qui souhaitent jouer aux titres les plus graphiques en déplacement. Il y a plus de choix que jamais en 2021, les téléphones de jeu dominant les récents lancements de téléphones. Après le lancement des Red Magic 6, Asus ROG Phone 5 et Black Shark 4 en mars, c’était au tour de Lenovo avec son Legion Phone Duel de deuxième génération.

Cependant, il s’agit d’un téléphone très différent de ceux mentionnés précédemment, avec deux batteries, deux ports de charge et une caméra contextuelle sur le côté droit de l’appareil. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Legion Phone Duel 2.

Où est disponible le Lenovo Legion Phone Duel 2 ? Le Legion Phone Duel 2 a été officiellement dévoilé lors d’un événement Lenovo le 8 avril 2021. Le téléphone est arrivé au Royaume-Uni et en Europe en mai. Lenovo n’a pas sorti le Legion original aux États-Unis et à en juger par l’acrimonie actuelle envers les téléphones chinois, nous ne pensons pas qu’il soit probable que son successeur vienne un jour en Amérique du Nord. Combien coûte le Lenovo Legion Phone Duel 2 ? Le Legion Phone Duel 2 se décline en deux modèles principaux : 12 Go de RAM/256 Go de stockage – 699 £ / 799 €

16 Go de RAM/512 Go de stockage – 899 £/999 € Vous pouvez commander le modèle 16 Go/512 Go dès maintenant auprès de Lenovo, mais pour le moment, il ne semble pas être disponible chez d’autres détaillants, et le modèle moins cher n’est pas disponible au moment de la rédaction. Cela rend l’appareil moins cher de 100 £ que le modèle de l’année dernière, bien que le modèle haut de gamme soit au même prix. À titre de comparaison, le prix de départ est nettement plus cher que le Red Magic 6 et le Black Shark 4, mais reste inférieur à l’Asus ROG Phone 5. Lenovo Legion Phone Duel 2 spécifications et fonctionnalités Le Legion Phone Duel de deuxième génération est un appareil haut de gamme de bout en bout, et les spécifications de base le reflètent. Il est alimenté par le chipset phare 888 de Qualcomm, qui devrait fournir des performances haut de gamme lorsqu’il est associé à 12 ou 16 Go de RAM. Vous disposez également de 256 ou 512 Go de stockage, bien qu’il ne soit pas extensible. L’une des choses inhabituelles à propos de l’appareil est que presque tous les composants sont logés au centre de l’appareil – c’est pour faire place à deux batteries distinctes, d’une capacité totale de 5 500 mAh. Ils peuvent être chargés à des vitesses allant jusqu’à 90 W, bien que vous deviez acheter un adaptateur séparé et le connecter aux deux ports USB-C en même temps. Si vous le faites, Lenovo dit que vous pouvez obtenir une charge complète en seulement 30 minutes. L’une des caractéristiques les plus accrocheuses du Legion Phone Dual 2 est une caméra selfie contextuelle. Nous les avons vus dans de nombreux téléphones, mais seul son prédécesseur l’a intégré sur le côté de l’appareil. Le capteur grand angle 44Mp est conçu pour être utilisé par les joueurs pour capturer des images fixes et des séquences tout en utilisant le téléphone horizontalement. Il y a beaucoup plus à faire dans ce panneau central surélevé, y compris un ventilateur bi-turbo intégré. Cela fait partie du nouveau système de refroidissement amélioré de Lenovo, avec une grille sur le côté de l’appareil pour expulser l’air chaud. Il est étrange de voir les deux caméras arrière si bas à l’arrière du téléphone, mais l’objectif principal de 64 Mp et le son ultra-large de 16 Mp sont prometteurs sur papier. Comme on peut s’y attendre d’un téléphone de jeu, il existe également désormais des lumières RVB personnalisables. Il existe également d’autres fonctionnalités spécifiques au jeu, notamment huit touches virtuelles pour une expérience de type contrôleur. Combiné à un mécanisme de retour haptique repensé, cela devrait offrir une expérience de jeu plus immersive.



Image : Lenovo

Ensuite, il y a l'écran, un superbe panneau AMOLED de 6,92 pouces. Ce n'est que du Full HD+ (2460×1080), mais le taux de rafraîchissement de 144 Hz le compense largement, même s'il est désormais battu par les Red Magic 6 et 6 Pro à 165 Hz. Un domaine où les téléphones de Nubia ne peuvent rivaliser avec le Legion Phone Dual 2 est le taux d'échantillonnage tactile, avec un incroyable 720 Hz proposé ici. Nous avons discuté du Legion Phone Duel 2 dans l'épisode 60 de Fast Charge, notre émission téléphonique hebdomadaire. La discussion sur l'appareil commence vers 11 minutes dans la vidéo intégrée ci-dessous : Apprenez-en plus dans notre article séparé sur le Lenovo Legion Phone Duel 2.