Motorola est sur le point de lancer son smartphone Moto G Stylus (2021), selon une liste Amazon.com. La liste a été mise en ligne brièvement et a maintenant été supprimée. Cependant, il a offert un aperçu du prix et des spécifications possibles du prochain smartphone Motorola. En outre, la liste a également fait allusion aux traits de conception possibles du smartphone. Motorola n’a fait aucune annonce concernant le Moto G Stylus (2021). L’édition précédente du smartphone a été lancée en février de cette année, il est donc prudent de supposer que le successeur sera également lancé autour du même calendrier.

La liste Amazon, qui a été repérée en premier par GizmoChina, affirme que le Moto G Stylus (2021) a été répertorié au prix de 341,89 $ (environ 25100 Rs) aux États-Unis. Il a également laissé entendre que le smartphone serait disponible dans les options de couleur Aurora Black et Aurora White. Cette étiquette de prix pourrait cependant varier pour le produit final, car l’étiquette de prix placée sur la liste Amazon serait un espace réservé et non le prix réel du Moto G Stylus (2021). Les spécifications répertoriées sur la liste Amazon indiquent que le smartphone peut être livré avec un écran perforé de 6,8 pouces et une caméra arrière quadruple. Le smartphone dispose d’une caméra arrière quadruple à l’arrière et d’un scanner d’empreintes digitales latéral. Le stylet aura la même couleur que le smartphone. De plus, le Moto G Stylus (2021) peut contenir 4 Go de RAM et fonctionner sur Android 10 hors de la boîte. Il devrait y avoir une batterie de 4000 mAh et le smartphone sera probablement alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 675.

L’appareil photo à lecture quadruple du Moto G Stylus (2021) peut comporter un appareil photo principal de 48 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le Moto G Stylus peut être livré avec un appareil photo selfie de 16 mégapixels. Le Moto G Stylus (2021) est conçu pour offrir 128 Go de stockage interne.