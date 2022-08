Prix ​​Rothschild: Saffron Beach se rend à Deauville et peut réserver un billet pour la Breeders ‘Cup avec une victoire sur Tenebrism | Nouvelles de la course

Jane Chapple-Hyam n’a aucun scrupule à ce que Saffron Beach se rende au Kentucky pour la Breeders ‘Cup si elle réussissait son dernier examen dans le Prix Rothschild à Deauville mardi, en direct sur Sky Sports Racing.

La fille de New Bay, âgée de quatre ans, a remporté trois de ses quatre dernières sorties, dont le groupe un Sun Chariot de la saison dernière à Newmarket et le groupe deux Duke of Cambridge à Royal Ascot il y a six semaines.

La pouliche, dont le nom d’écurie est ‘Petal’ après sa mère, Falling Petals, était accompagnée de son entraîneur lors du voyage à Deauville, où elle affrontera six rivales dans le concours du Groupe 1 sur un mile.

Elle a fait le voyage dans sa foulée, selon Chapple-Hyam, qui a déclaré: “Elle a très bien voyagé et est arrivée ici dimanche soir, et elle a mangé et bu pendant la nuit. Nous sommes très contents d’elle. C’est un petit, domaine compétitif, mais je pense qu’elle est assez bonne pour la tâche qui l’attend.

“Je suis venu dans le van avec Petal. Je sais comment elle a voyagé et elle est devenue une très bonne voyageuse maintenant.

“Elle a toujours été un peu collante en tant que jeune cheval, mais même quand nous allons à la Breeders ‘Cup, je ne serai pas nerveux à propos de ses voyages. C’est une bonne fille maintenant. Tout le monde est là – les propriétaires ont volé dans – et nous l’attendons avec impatience.”

Saffron Beach, qui appartient à Lucy et Ben Sangster et leur fils, Ollie, en partenariat avec James Wigan, sera à nouveau monté par William Buick, qui a volé une marche sur ses rivaux à Ascot.

Elle a fait pratiquement toute la course ce jour-là et son entraîneur a peu d’inquiétudes en cas de manque de rythme dans la course.

Chapple-Hyam a ajouté: “Si nous devons continuer et diriger, nous le ferons. Elle a tout fait dans le Sun Chariot et à Ascot, à peu près.”

Il y a une forte saveur internationale avec l’Irlandais Aidan O’Brien de retour à Deauville pour seller Tenebrism, l’héroïne du Prix Jean Prat, qui n’a pas encore gagné sur un mile, et Paddy Twomey responsable de Perles à gogo.

Cette dernière a remporté des courses consécutives sur un mile pour commencer sa campagne de cinq ans – dans une société cotée à Leopardstown et en marquant dans un Curragh Group Two.

Malgré un effort de finaliste à l’Ordre d’Australie en affrontant les garçons sur sept stades dans le Minstrel au Curragh lors de sa sortie précédente, Twomey cherche un retour heureux pour la fille d’Invincible Spirit.

“J’espère qu’elle ira bien. C’est le plan”, a déclaré Twomey. “Cela a été le plan toute l’année. (Propriétaire) Andreas Putsch, sa ferme (Haras de Saint Pair) est à Deauville et elle est née et a grandi à Deauville. Elle est française, donc le plan est de la reprendre et d’aller y gagner.

“Sa course dans le Minstrel a été un bon effort. Elle n’avait pas couru depuis un moment et c’était une préparation idéale pour cette course et c’était une belle distance l’une de l’autre. J’espère que cela lui aura fait avancer le montant nécessaire.

“C’est un Groupe Un – ils sont difficiles à gagner – mais j’espère qu’elle fera une très bonne course.”

Dernier buteur de Deauville Listed Kennelle a beaucoup à trouver avec Saffron Beach lors de son dernier effort à Ascot et une fille de quatre ans légèrement courue Goldistyle, du chantier Carlos Laffon-Parais, pourrait être plus menaçant après avoir été proche dans un groupe 3 à Chantilly le mois dernier. Sa mère, la brillante Goldikova, a remporté cette course à quatre reprises (2008-2011).

Finaliste de la Breeders’ Cup Juvenile Fillies’ Turf de la saison dernière Malavath a été bien épaulé pour les 1000 Guinées, mais a terminé 10e sur 13 pour Cachet.

Son entraîneur, Francis-Henri Graffard, a d’abord estimé qu’elle ne voyait pas le mile à Newmarket, mais a inversé cette ligne de pensée après avoir déçu sur sept stades dans un ParisLongchamp Group Three en mai.

“Essentiellement, son voyage à Newmarket n’a pas été très réussi”, a déclaré Graffard. “On dirait qu’elle n’a pas fait le voyage d’un mile, alors je l’ai laissée tomber en voyage sur sept (stades). Malheureusement, c’était la mauvaise décision. La pouliche a besoin d’un mile, alors nous lui avons donné une petite pause et elle est prête à repartir.

“Elle n’a pas été battue de loin la dernière fois, mais elle était toujours sans bride, courant après eux. En gros, elle devrait être meilleure sur un mile.

“C’est une course très solide, mais elle est une gagnante de Groupe 3 cette année et nous n’avons pas beaucoup d’options pour elle. Elle a déjà gagné à Deauville, elle a gagné sur la piste et elle est au top de sa forme.”

Sibila Espagnequi est mieux jugée sur sa victoire dans le Groupe 2 du Prix du Muguet à Saint-Cloud plutôt que sur sa dernière place à Falmouth, complète la composition de la garde locale.

Ryan Moore sera à nouveau partenaire Ténébrisme pour le maestro de Ballydoyle O’Brien, le couple ayant déjà remporté cette course deux fois avec Roly Poly (2017) et l’année dernière avec Mother Earth.

O’Brien a déclaré: “Elle est en bonne forme et tout s’est bien passé depuis le dernier jour. C’est à nouveau jusqu’à un mile, il en était sept le dernier jour, et nous avons hâte de la voir courir.

“Elle a beaucoup de vitesse, c’était sept le dernier jour contre des poulains, et ce sera intéressant de remonter lentement.”