Prix ​​Robert Papin: Ramatuelle se prépare au Prix Morny après la victoire du Groupe 2 de Chantilly pour l’ancienne star de la NBA Tony Parker | Nouvelles de la course

Ramatuelle ressemble à un autre artiste de grande classe pour Christopher Head après que la pouliche soit devenue la première gagnante formée en France du Prix Robert Papin pendant 10 ans.

Le Groupe Deux à Chantilly a été dominé par des raiders étrangers ces dernières années, avec des personnalités telles que Tis Marvellous, Signora Cabello et Blackbeard au tableau d’honneur.

Cette fois cependant, il s’agissait de la pouliche extrêmement prometteuse de Head, qui a remporté trois de ses quatre départs.

Sa seule défaite est survenue lors de sa deuxième sortie face à Beauvatier, vainqueur de Listed qui est désormais invaincu en trois.

Elle voyageait toujours très gentiment entre les mains d’Aurélien Lemaitre et une fois qu’on lui a demandé de mettre la course au lit, il ne s’est jamais posé la question qu’elle allait s’en aller.

Le Myconian d’Amy Murphy a brièvement menacé de s’en mêler mais c’est Sa Majesté d’Aidan O’Brien qui est resté deuxième, battu de quatre longueurs.

Cela continue une excellente saison pour Head, qui a déjà connu beaucoup de succès avec Blue Rose Cen et Big Rock.

La pouliche gagnante appartient à un syndicat qui comprend l’ancienne star de la NBA Tony Parker, qui a déclaré à Sky Sports Racing: « C’était une belle victoire et je suis très heureux pour l’équipe. L’entraîneur a un plan et maintenant c’est parti pour le ( Prix) Morny le mois prochain.

« Elle est chez elle ici, c’est sa troisième victoire ici et elle est clairement à l’aise ici à Chantilly, j’espère que ce sera la même chose le mois prochain.

« Elle est super calme, on dirait qu’elle sait ce qu’elle veut faire et qu’elle adore ça. Sa qualité numéro un est son calme. Elle a un grand cœur et un immense talent.

« J’aime tout partager avec notre équipe, nous partageons la même passion. »

Head a déclaré: « Elle était incroyable, elle aime la vitesse et elle ira au Morny à coup sûr. J’ai juste hâte d’arriver à cette course.

« Je n’avais pas peur qu’elle soit enthousiaste car il n’y avait personne qui voulait aller devant elle, elle est capable de faire mieux que ça, bien sûr.

« Elle ressemble à un cheval plus âgé, c’est un plaisir de la voir dans les courses se comporter de cette façon. »