Prix ​​pour vivre ? Le propriétaire a continué à prendre le loyer même si le locataire est mort dans l’appartement pendant 2 ans

Lors d’un incident bizarre, un propriétaire a continué à prendre le loyer d’une locataire alors même qu’elle était morte dans son appartement pendant plus de deux ans. Les restes de Sheila Seleoane, 61 ans, ont été retrouvés chez elle à Peckham, Londres, en février de cette année. Cela s’est produit après que les flics se sont introduits de force dans l’appartement et ont découvert son “état squelettique”. Selon un rapport du Daily Mail, Sheila n’était pas mariée et sa famille séparée vit en Afrique du Sud. Elle a été retrouvée morte sur son canapé en février 2022. Elle a été identifiée à l’aide de son dossier dentaire car la police a déterminé qu’il n’y avait aucune circonstance suspecte à sa mort, qui a principalement eu lieu en août 2019.

Selon les voisins, ils avaient signalé à plusieurs reprises une odeur nauséabonde provenant de son appartement d’octobre 2019 à l’association de logement. Après que les plaintes et les lettres se soient accumulées juste devant sa maison, les flics ont été appelés deux fois pour vérifier. Cependant, la police a estimé qu’elle était “toute saine et sauve”. Les agents ont estimé qu’ils n’avaient pas suffisamment de raisons pour entrer de force et sont partis. Les voisins rapportent qu’elle a été vue pour la dernière fois en avril 2019 et qu’elle a payé son dernier loyer mensuel en août 2019.

Une fois qu’elle n’a pas payé le loyer, le groupe Peabody Housing a fait une demande pour que le loyer soit payé directement à partir de ses paiements de crédit universel. Après l’approbation de la demande, son loyer a été payé chaque mois à partir de mars 2020 à la société de logement. Cependant, personne n’a essayé d’entrer en contact avec Sheila. Les autorités ont tenté d’effectuer une inspection de routine du gaz en juin 2020. Cependant, personne n’a répondu et l’alimentation en gaz de l’appartement a également été coupée.

Wells Chomutare, directeur des quartiers de Peabody, a déclaré qu’ils avaient l’image, ils n’ont pas ensuite joint les points pour peindre l’image. Il a en outre expliqué qu’ils ne sont vraiment pas censés forcer l’entrée à moins qu’il ne s’agisse d’une situation très extrême.

Selon un rapport de médecin généraliste, la femme de 61 ans avait pris un rendez-vous téléphonique le 14 août 2019 et a déclaré qu’elle se sentait « sifflante et parfois essoufflée ». Elle devait rencontrer le médecin généraliste le lendemain, mais elle ne s’est jamais présentée au rendez-vous.

L’autopsie n’a pas permis de trouver la cause du décès car le corps de Sheila était trop décomposé. Le groupe de logement Peabody a maintenant envoyé une lettre à tous les locataires du bloc s’excusant pour les «opportunités manquées» dans le corps de Sheila non découvertes depuis deux ans et demi. Le coroner adjoint, le Dr Julian Morris du tribunal des coroners de Southwark, a déclaré que tout décès est triste, cependant, rester sans être détecté pendant plus de deux ans est difficile à comprendre en 2022.

