Microsoft a passé des années à se diriger vers le cloud gaming sous le nom de « Project xCloud », mais maintenant qu’il est lancé, le service est le plus simple « Xbox Cloud Gaming ».

Disponible uniquement dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, et pour l’instant exclusif aux téléphones et tablettes Android, Xbox Cloud Gaming fait ce qu’il dit sur l’étain: il vous permet de diffuser une variété de jeux Xbox et de les jouer partout où vous avez une connexion Internet connexion, vous libérant de la nécessité d’acheter une console ou un PC de jeu encombrant.

WBien qu’il ne soit disponible qu’Android pour l’instant, Microsoft est sur le point de lancer une version bêta du service sur PC et iOS, avec un lancement complet plus tard en 2021.

Qu’est-ce que Cloud Gaming avec Xbox Game Pass et est-ce la même chose que xCloud?

Cloud Gaming avec Xbox Game Pass est le nom final beaucoup plus verbeux de ce qui était autrefois connu sous le nom de Project xCloud.

Quel que soit le nom, c’est l’entrée de Microsoft sur la scène en plein essor du jeu en nuage, offrant aux joueurs la possibilité de diffuser leurs titres Xbox préférés directement sur leur téléphone, et éventuellement sur plus d’appareils. Il suit l’exemple de Google Stadia et Nvidia GeForce Now.

Vous n’aurez pas besoin de télécharger les jeux auxquels vous jouez. Au lieu de cela, ils sont diffusés à partir des serveurs de Microsoft. Ceux-ci utilisent actuellement du matériel Xbox One S, mais Microsoft expérimenterait également l’utilisation de matériel PC et même Xbox Series X dans ses serveurs en 2021. Chaque processeur Series X peut gérer quatre sessions de jeu Xbox One S et peut encoder des vidéos jusqu’à six fois plus rapidement. que les serveurs xCloud actuels.

Au moment de la rédaction de cet article, le service de jeu en nuage Xbox est exclusif à Android, où il est disponible via l’application Xbox Game Pass.

Cela change cependant – Microsoft a annoncé qu’à partir de demain, 20 avril, il commencera à envoyer des invitations bêta aux membres Game Pass Ultimate existants pour commencer à tester le service sur iOS et Windows 10 via un navigateur Web.

Combien coûte le jeu sur le cloud Xbox?

D’un certain point de vue, xCloud est gratuit – mais uniquement parce que Microsoft l’a intégré dans son abonnement Game Pass Ultimate existant. Cela coûte 10,99 £ / 14,99 $ par mois, mais vous donne également accès à une bibliothèque de jeux encore plus grande sur PC et Xbox; un abonnement EA Play gratuit; et un abonnement Xbox Live Gold qui propose un mode multijoueur en ligne, des jeux gratuits et diverses offres et réductions.

Ce que nous ne savons pas, c’est si Microsoft offrira un jour xCloud seul en tant que service autonome pour moins que cela – coûtant peut-être un montant similaire à PlayStation Now, le service concurrent de streaming de jeux basé sur le cloud de Sony, qui coûte 8,99 £ / 9,99 $ par mois. .

Pour voir comment cela se compare à la concurrence, consultez notre guide des meilleurs services de streaming de jeux.

Quels pays prennent en charge les jeux sur le cloud Xbox?

Le service de cloud gaming de Microsoft a été lancé officiellement le 15 septembre dans 22 pays: Autriche, Belgique, Canada, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne, Sud Corée, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

Il s’agrandit, car le service est arrivé en Australie, au Brésil, au Japon et au Mexique le 18 novembre. Cependant, ces pays font toujours partie du programme xCloud Preview, et donc ici ce n’est pas encore livré avec Game Pass. Inscrivez-vous ici si vous êtes dans l’un des quatre pays et que vous souhaitez participer. Le service rejoindra Game Pass dans ces pays au printemps 2021.

Jeux sur le cloud Xbox sur PC et iOS

Microsoft a confirmé qu’il apportait le service de jeu en nuage aux PC, iPhones et iPad Windows 10. Une version bêta du service est lancée le 20 avril, mais les invitations ne sont envoyées qu’aux abonnés Game Pass Ultimate existants dans les 22 pays inclus dans le service.

Microsoft dit qu’il enverra plus d’invitations sur une base continue et espère lancer le service pleinement « dans les mois à venir », alors ne perdez pas espoir si vous n’avez pas encore reçu d’invitation bêta.

La version Windows et iOS de Xbox Cloud Gaming est basée sur un navigateur et fonctionnera via Edge, Chrome et Safari sur Xbox.com/play, bien que Microsoft devrait également intégrer la prise en charge directement dans l’application Xbox officielle sur Windows 10 dans le futur.

La décision de publier une version navigateur du service intervient après une dispute de haut niveau avec Apple au sujet des efforts visant à lancer une application iOS pour Xbox Cloud Gaming.

Apple a déclaré dans une déclaration à Business Insider que le service n’est pas compatible avec les directives de l’App Store, principalement parce qu’il permet aux joueurs d’accéder à une vitrine d’autres jeux et applications qui n’ont pas eux-mêmes été soumis au processus d’approbation d’Apple.

«Nos clients apprécient les excellentes applications et jeux de millions de développeurs, et les services de jeux peuvent absolument être lancés sur l’App Store tant qu’ils suivent le même ensemble de directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen, et apparaissant dans les graphiques et recherche », lit-on dans la déclaration.

Microsoft n’a pas tardé à riposter dans une déclaration à The Verge, qualifiant Apple de « seule plate-forme à usage général à refuser aux consommateurs d’accéder aux jeux en nuage et aux services d’abonnement à des jeux comme le Xbox Game Pass ».

Apple a finalement cédé quelque peu, introduisant de nouvelles politiques sur l’App Store pour autoriser les services de jeux en nuage, mais elles sont assez onéreuses: chaque jeu jouable doit également être lancé en tant qu’application autonome dans l’App Store. Cela semble en quelque sorte vaincre le point, et il semble que Microsoft est d’accord, d’où le passage à une version de navigateur qui ne relève pas de la juridiction d’Apple.

« Cela reste une mauvaise expérience pour les clients », a déclaré Microsoft à Mashable, faisant référence aux nouvelles règles d’Apple. « Les joueurs veulent se lancer directement dans un jeu à partir de leur catalogue organisé dans une seule application, comme ils le font avec des films ou des chansons, et ne pas être obligés de télécharger plus de 100 applications pour jouer à des jeux individuels à partir du cloud. »

Quels contrôleurs fonctionnent avec le cloud gaming sur Game Pass?

Microsoft a essayé de rendre les choses aussi simples que possible, afin que vous puissiez utiliser de nombreux contrôleurs existants.

La chose la plus simple pour la plupart des jeux sera d’utiliser le Manette sans fil Xbox – soit les versions Xbox Series X ou Xbox One, à condition qu’il s’agisse d’un modèle avec prise en charge Bluetooth – mais les propriétaires de PlayStation peuvent également utiliser leur DualShock 4 ou alors DualSense manettes de jeu.

Presque tous les contrôleurs Bluetooth tiers devraient également fonctionner correctement, mais si vous voulez en être sûr, consultez le Xbox Store officiel où vous trouverez les contrôleurs approuvés par Microsoft, y compris le Razer Kishi et le MOGA XP5-X.

À quels jeux puis-je jouer sur Xbox Cloud Gaming?

Le service a été lancé avec plus de 150 jeux, et plus sont en cours de route tout le temps. Voici la liste de lancement complète, bien que la disponibilité exacte soit maintenant différente: