Xiaomi a lancé sa dernière série Redmi Note 10 plus tôt ce mois-ci. Le Redmi Note 10 est mis en vente pour la première fois aujourd’hui, à la fois en ligne et hors ligne. Le Redmi Note 10 a été lancé aux côtés des Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max plus tôt ce mois-ci et est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple, ainsi qu’une batterie de 5000 mAh et plus. Le smartphone sera vendu via Amazon et Mi.com en ligne, ainsi que dans les magasins Mi Home et d’autres détaillants hors ligne.

Le Redmi Note 10 est au prix de 11999 Rs pour la variante de stockage 4 Go de RAM + 64 Go et de 13 999 Rs pour la variante de stockage 6 Go de RAM + 128 Go. Amazon et Mi.com proposent une réduction forfaitaire de 500 Rs avec les cartes de crédit ICICI Bank et les transactions EMI. Il n’y a pas d’autres offres pour ceux qui sont intéressés par l’achat du Redmi Note 10. Le smartphone est livré avec Android 11 avec MIUI 12 prêt à l’emploi, dispose d’un écran Full HD + Super AMOLED de 6,43 pouces avec jusqu’à 1100 nits de la luminosité maximale. Il est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 678, associé à jusqu’à 6 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 512 Go via un emplacement pour carte microSD.

Il y a une caméra arrière quad sur le Redmi Note 10, qui comprend un tireur principal de 48 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels, un tireur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le Redmi Note 10 est livré avec un jeu de tir selfie de 13 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. En termes de connectivité, le smartphone comprend 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS, un port USB de type C et une prise casque 3,5 mm.