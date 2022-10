Prix ​​Nobel pour un Suédois qui a dévoilé les secrets de l’ADN de Néandertal – Kelowna Capital News

Le scientifique suédois Svante Paabo a remporté lundi le prix Nobel de médecine pour ses découvertes sur l’évolution humaine qui ont fourni des informations clés sur notre système immunitaire et sur ce qui nous rend uniques par rapport à nos cousins ​​disparus, a déclaré le jury du prix.

Paabo a été le fer de lance du développement de nouvelles techniques qui ont permis aux chercheurs de comparer le génome des humains modernes et celui d’autres hominines – les Néandertaliens et les Denisoviens.

Alors que les os de Néandertal ont été découverts pour la première fois au milieu du XIXe siècle, ce n’est qu’en déverrouillant leur ADN – souvent appelé le code de la vie – que les scientifiques ont pu comprendre pleinement les liens entre les espèces.

Cela comprenait le moment où les humains modernes et les Néandertaliens ont divergé en tant qu’espèce, il y a environ 800 000 ans, a déclaré Anna Wedell, présidente du Comité Nobel.

“Paabo et son équipe ont également découvert de manière surprenante qu’un flux génétique s’était produit des Néandertaliens vers l’Homo sapiens, démontrant qu’ils avaient des enfants ensemble pendant les périodes de coexistence”, a-t-elle déclaré.

Ce transfert de gènes entre espèces d’hominines affecte la façon dont le système immunitaire des humains modernes réagit aux infections, comme le coronavirus. Les personnes hors d’Afrique ont 1 à 2% de gènes de Néandertal.

Paabo et son équipe ont également réussi à extraire l’ADN d’un minuscule os de doigt trouvé dans une grotte en Sibérie, ce qui a conduit à la reconnaissance d’une nouvelle espèce d’humains anciens qu’ils ont appelés Denisovans.

Wedell a décrit cela comme “une découverte sensationnelle” qui a ensuite montré que les Néandertaliens et les Dénisoviens étaient des groupes frères qui se sont séparés il y a environ 600 000 ans. Des gènes de Denisovan ont été trouvés chez jusqu’à 6% des humains modernes en Asie et en Asie du Sud-Est, ce qui indique que des croisements s’y sont également produits.

“En se mêlant à eux après avoir migré hors d’Afrique, l’homo sapiens a récupéré des séquences qui ont amélioré ses chances de survivre dans son nouvel environnement”, a déclaré Wedell. Par exemple, les Tibétains partagent un gène avec les Dénisoviens qui les aide à s’adapter à la haute altitude.

“Svante Pääbo a découvert la constitution génétique de nos plus proches parents, les Néandertaliens et les hominines de Denison”, a déclaré Nils-Göran Larsson, membre de l’Assemblée Nobel, à l’Associated Press après l’annonce.

“Et les petites différences entre ces formes humaines éteintes et nous en tant qu’humains aujourd’hui fourniront un aperçu important des fonctions de notre corps et de la façon dont notre cerveau s’est développé.”

Paabo s’est dit surpris d’apprendre sa victoire lundi.

“Alors j’étais juste en train d’avaler la dernière tasse de thé pour aller chercher ma fille chez sa nounou où elle a passé la nuit, puis j’ai reçu cet appel de Suède et j’ai bien sûr pensé que cela avait quelque chose à voir avec notre petite maison d’été en Suède. Je me suis dit : “Oh, la tondeuse à gazon est en panne ou quelque chose comme ça” », a-t-il déclaré dans une interview publiée sur la page d’accueil officielle des prix Nobel.

Il réfléchit à ce qui se serait passé si les Néandertaliens avaient survécu encore 40 000 ans. « Verrions-nous un racisme encore pire contre les Néandertaliens, parce qu’ils étaient vraiment différents de nous dans un certain sens ? Ou verrions-nous réellement notre place dans le monde vivant d’une manière tout à fait différente alors que nous aurions là-bas d’autres formes d’humains qui nous ressemblent beaucoup mais qui sont toujours différentes », a-t-il déclaré.

Paabo, 67 ans, a effectué ses études primées en Allemagne à l’Université de Munich et à l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive de Leipzig. Il est le fils de Sune Bergstrom, qui a remporté le prix Nobel de médecine en 1982. Selon la Fondation Nobel, c’est la huitième fois que le fils ou la fille d’un lauréat du prix Nobel remporte également un prix Nobel.

Les scientifiques du domaine ont salué le choix du Comité Nobel cette année.

David Reich, généticien à la Harvard Medical School, s’est dit ravi que le groupe honore le domaine de l’ADN ancien, dont il craignait qu’il ne « tombe entre les mailles du filet ».

En reconnaissant que l’ADN peut être conservé pendant des dizaines de milliers d’années – et en développant des moyens de l’extraire – Paabo et son équipe ont créé une toute nouvelle façon de répondre aux questions sur notre passé, a déclaré Reich. Ce travail a été à la base d’une “croissance explosive” des études sur l’ADN ancien au cours des dernières décennies.

“Cela a totalement reconfiguré notre compréhension de la variation humaine et de l’histoire humaine”, a déclaré Reich.

Le Dr Eric Green, directeur de l’Institut national de recherche sur le génome humain, l’a qualifié de “grand jour pour la génomique”, un domaine relativement jeune nommé pour la première fois en 1987.

Le projet Human Genome, qui s’est déroulé de 1990 à 2003, “nous a donné la première séquence du génome humain, et nous avons amélioré cette séquence depuis”, a déclaré Green. Depuis lors, les scientifiques ont développé de nouvelles méthodes moins chères et extrêmement sensibles pour séquencer l’ADN.

Lorsque vous séquencez l’ADN d’un fossile vieux de plusieurs millions d’années, vous n’avez que “des quantités infimes” d’ADN, a déclaré Green. Parmi les innovations de Paabo figure les méthodes de laboratoire pour extraire et conserver ces infimes quantités d’ADN. Il a ensuite pu opposer des morceaux de la séquence du génome de Néandertal au séquençage humain issu du projet du génome humain.

L’équipe de Paabo a publié la première ébauche d’un génome de Néandertal en 2009. L’équipe a séquencé plus de 60% du génome complet à partir d’un petit échantillon d’os, après avoir lutté contre la décomposition et la contamination par des bactéries.

« Nous devrions toujours être fiers du fait que nous avons séquencé notre génome. Mais l’idée que nous pouvons remonter dans le temps et séquencer le génome qui ne vit plus et quelque chose qui est un parent direct de l’homme est vraiment remarquable », a déclaré Green.

Katerina Harvati-Papatheodorou, professeur de paléoanthropologie à l’Université de Tübingen en Allemagne, a déclaré que le prix souligne également l’importance de comprendre l’héritage évolutif de l’humanité pour mieux comprendre la santé humaine aujourd’hui.

“L’exemple le plus récent est la découverte que les gènes hérités de nos parents néandertaliens… peuvent avoir des implications sur la sensibilité aux infections au COVID”, a-t-elle déclaré dans un e-mail à l’AP.

Le prix de la médecine a lancé une semaine d’annonces de prix Nobel. Elle se poursuit mardi avec le prix de physique, avec la chimie mercredi et la littérature jeudi. Le prix Nobel de la paix 2022 sera annoncé vendredi et le prix d’économie le 10 octobre.

Les récipiendaires de médecine de l’année dernière étaient David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs découvertes sur la façon dont le corps humain perçoit la température et le toucher.

Les prix sont dotés d’une récompense en espèces de 10 millions de couronnes suédoises (près de 900 000 dollars) et seront remis le 10 décembre. L’argent provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, décédé en 1895.

—David Keyton, Frank Jordans et Laura Ungar, Associated Press

La science