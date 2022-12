Prix ​​Nobel : Pas de paix durable en Ukraine sans justice

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Il n’y aura pas de paix durable en Ukraine tant qu’il n’y aura pas justice et droits de l’homme, a déclaré jeudi la directrice du Centre ukrainien pour les libertés civiles à son arrivée à Oslo pour recevoir le prix Nobel de la paix avec d’autres militants des droits de l’homme. de Biélorussie et de Russie.

Le président russe Vladimir Poutine “pense qu’il peut faire exactement ce qu’il veut”, a déclaré Oleksandra Matviichuk aux journalistes à son arrivée à l’aéroport d’Oslo. “Il n’y aura pas de paix durable dans notre région tant que nous n’aurons pas obtenu justice.”

« Les droits de l’homme et la paix sont inextricablement liés », a déclaré Matviichuk. « Un État qui viole systématiquement les droits de l’homme le fait non seulement contre ses propres citoyens, mais contre toute une région, tout un monde. La Russie en est un excellent exemple », a-t-elle déclaré selon l’agence de presse norvégienne NTB.

Le prix Nobel de la paix de cette année a été partagé par le militant biélorusse des droits de l’homme emprisonné Ales Bialiatski, le groupe russe Memorial et le Center for Civil Liberties. Le Comité Nobel norvégien a déclaré que les lauréats « ont fait un effort remarquable pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l’homme et les abus de pouvoir. Ensemble, ils démontrent l’importance de la société civile pour la paix et la démocratie.

Le prix a été considéré comme une forte réprimande au régime autoritaire de Poutine.

“Nous avons reçu ce prix au cours d’une guerre qui a commencé en 2014 et qui s’est transformée en un conflit sanglant et cruel”, a déclaré Matviichuk, ajoutant que l’obtention du prix Nobel de la paix “implique une grande responsabilité”.

Natallia Pinchuk, l’épouse d’Ales Bialiatski, recevra le prix au nom de son mari, a annoncé le comité Nobel norvégien. Bialiatski, qui a fondé l’organisation non gouvernementale Human Rights Center Viasna, a été arrêté à la suite de manifestations en 2020 contre la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Il reste en prison sans procès et risque jusqu’à 12 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Alors que le prix de la paix est remis samedi dans la capitale norvégienne, les autres prix Nobel sont décernés lors d’une cérémonie à Stockholm au même moment, conformément aux souhaits du fondateur du prix Alfred Nobel. Les récompenses sont toujours remises le 10 décembre, jour anniversaire de la mort de Nobel en 1896.

Chaque prix comprend un diplôme, une médaille d’or et une récompense monétaire de 10 millions de couronnes (environ 967 000 dollars) à partager entre les lauréats.

The Associated Press