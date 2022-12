Prix ​​Nobel : Pas de paix durable en Ukraine sans justice

COPENHAGUE, Danemark – Il n’y aura pas de paix durable en Ukraine tant qu’il n’y aura pas justice et droits de l’homme, a déclaré jeudi la directrice du Centre ukrainien pour les libertés civiles à son arrivée à Oslo pour recevoir le prix Nobel de la paix avec d’autres militants des droits de l’homme de Biélorussie et Russie.

« Les droits de l’homme et la paix sont inextricablement liés », a déclaré Matviichuk. « Un État qui viole systématiquement les droits de l’homme le fait non seulement contre ses propres citoyens, mais contre toute une région, tout un monde. La Russie en est un excellent exemple », a-t-elle déclaré selon l’agence de presse norvégienne NTB.

Le prix Nobel de la paix de cette année a été partagé par le militant biélorusse des droits de l’homme emprisonné Ales Bialiatski, le groupe russe Memorial et le Center for Civil Liberties. Le Comité Nobel norvégien a déclaré que les lauréats « ont fait un effort remarquable pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l’homme et les abus de pouvoir. Ensemble, ils démontrent l’importance de la société civile pour la paix et la démocratie.