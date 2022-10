Prix ​​Nobel d’économie décerné à Ben Bernanke et 2 autres pour leurs travaux sur les crises financières

Les économistes américains Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philip Dybvig ont reçu le prix Nobel de sciences économiques pour 2022 pour leurs recherches sur les banques et les crises financières.

Les lauréats du prix – officiellement appelé le prix Sveriges Riksbank en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel – reçoivent chacun 10 millions de couronnes suédoises (883 000 dollars).

L’Académie royale des sciences de Suède sélectionne les lauréats à partir d’une liste de candidats recommandés par le comité du prix des sciences économiques. Cela fait sa sélection parmi les noms soumis par environ 3 000 professeurs, anciens lauréats et membres de l’académie sur invitation. Les gens ne peuvent pas se présenter eux-mêmes.

L’année dernière, le prix d’économie a été divisé en trois catégories. Il est allé à David Card, pour ses travaux sur l’économie du travail ; et Joshua D. Angrist et Guido W. Imbens pour leurs contributions à l’analyse des relations causales.

Contrairement aux cinq autres prix Nobel, décernés depuis 1901 et décernés par testament de l’inventeur, chimiste et ingénieur suédois Alfred Nobel, le prix d’économie a été créé en 1969 par la banque centrale suédoise en son honneur. C’est le dernier à être annoncé chaque année.

Le célèbre prix Nobel de la paix a été décerné vendredi au militant biélorusse des droits de l’homme Ales Bialiatski, à l’organisation russe de défense des droits de l’homme Memorial et à l’ONG ukrainienne Center for Civil Liberties.

Le prix de physique de cette année a été décerné à Alain Aspect, John Francis Clauser et Anton Zeilinger, pour leurs découvertes en mécanique quantique. Le comité Nobel a déclaré qu’il avait utilisé des “expériences révolutionnaires” sur les particules dans des états intriqués pour commencer une nouvelle ère de la technologie quantique.

Le prix de chimie a été partagé entre Carolyn R. Bertozzi, pour son travail utilisant la chimie du clic et bioorthogonale pour cartographier les cellules et développer des traitements plus ciblés contre le cancer ; et Morten Meldal et K. Barry Sharpless, qui, selon le comité, “ont jeté les bases de la chimie du clic”, qui consiste à connecter des molécules biocompatibles.

Le prix de médecine a été décerné à Svante Paabo “pour ses découvertes concernant les génomes des hominines éteintes et l’évolution humaine”.

Le prix de littérature est allé à l’auteure française Annie Ernaux.