Prix ​​Nobel d’économie décerné à Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philip Dybvig pour leurs travaux sur les crises financières

L’ancien président de la Réserve fédérale Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philip Dybvig ont reçu lundi le prix Nobel d’économie pour leurs travaux sur les banques et les crises financières.

Les trois économistes américains ont été reconnus par l’Académie royale des sciences de Suède pour leur travail au début des années 1980, qui, selon l’institut, a fourni la base de notre compréhension moderne de la raison pour laquelle les banques sont nécessaires, de leurs principales vulnérabilités et de la façon dont leur effondrement peut alimenter les effondrements financiers.

Bernanke, qui a dirigé la banque centrale américaine pendant la crise financière mondiale de 2008, a reçu le prix pour ses recherches sur la Grande Dépression. Son travail a montré que les paniques bancaires étaient une raison décisive pour laquelle la crise est devenue si grave et enracinée.

“Les gens avaient vu que les banques faisaient faillite, mais c’était plus réfléchi [of] comme conséquence de la crise plutôt que [a] cause de la crise », a déclaré l’économiste John Hassler, membre du comité Nobel, lors d’une conférence de presse. “Maintenant, les vues de Bernanke sont devenues la sagesse conventionnelle.”

Les recherches de Diamond et Dybvig ont montré que les banques aident à résoudre les tensions entre emprunteurs et épargnants, dont les objectifs peuvent diverger. Les emprunteurs veulent savoir qu’ils n’auront pas à rembourser leurs dettes trop tôt, tandis que les épargnants souhaitent un accès rapide aux fonds en cas d’urgence. Bien que ce rôle d’intermédiaire soit important, il rend également les prêteurs vulnérables aux fuites si des rumeurs sur leur situation financière commencent à circuler, ont constaté Diamond et Dybvig.

Répondant aux questions lors de la conférence de presse de lundi, Diamond a noté que la montée rapide des taux d’intérêt dans le monde provoquait une instabilité du marché, soulignant les récents tumultes au Royaume-Uni.

Mais il pense que le système est plus résistant qu’il ne l’était en raison des dures leçons tirées du crash de 2008.

“Les souvenirs récents de cette crise et les améliorations des politiques réglementaires dans le monde ont laissé le système beaucoup, beaucoup moins vulnérable”, a déclaré Diamond.

Bernanke, qui a dirigé la Fed de 2006 à 2014, a joué un rôle clé dans la gestion des retombées pendant cette période.

Alors que Bernanke était président, la banque centrale a lancé un programme d’assouplissement quantitatif, rachetant des actifs pour aider à stimuler la croissance économique.

Il a également amélioré la communication avec le public sur la pensée et les intentions de la banque centrale. Ces approches font désormais partie intégrante du manuel de la Fed pour stabiliser les marchés et soutenir l’économie.

L’échec de la Fed et du Trésor américain à sauver Lehman Brothers de l’effondrement a cependant fait l’objet d’un débat important. L’implosion de la banque d’investissement en septembre 2008 est considérée comme un tournant dans la crise.

“Il y a beaucoup de questions sur … les moyens juridiques que les régulateurs américains auraient pu résoudre contre Lehman, et certains prétendent qu’il leur était essentiellement impossible de le faire”, a déclaré Diamond lundi. “Mais s’ils avaient trouvé un moyen, je pense que le monde aurait connu une crise moins grave qu’il ne l’a fait.”

Paul Krugman, économiste lauréat du prix Nobel et chroniqueur de longue date du New York Times, a exprimé son soutien aux lauréats sur Twitter.

“Maintenant, c’est un prix que beaucoup d’entre nous seront heureux de voir”, a-t-il déclaré. “Un travail fondamental d’une importance pratique énorme – peut-être encore plus alors que les ramifications du resserrement monétaire et de la flambée du dollar déclenchent davantage de crises.”

Bernanke est maintenant un chercheur principal distingué à la Brookings Institution, un groupe de réflexion de haut niveau. Diamond est professeur à l’Université de Chicago, tandis que Dybvig est à l’Université de Washington à St. Louis.

Le prix Nobel, officiellement connu sous le nom de Prix Sveriges Riksbank en sciences économiques, est assorti d’un prix de 10 millions de couronnes suédoises (885 370 $) à répartir également entre les lauréats.

Il n’a pas été institué par Alfred Nobel, mais établi par la banque centrale suédoise et décerné en mémoire de Nobel.