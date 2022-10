Prix ​​Nobel de la paix : des défenseurs des droits de l’homme en Biélorussie, en Russie et en Ukraine honorés | Nouvelles du monde

Le prix Nobel de la paix a été décerné au militant biélorusse des droits de l’homme emprisonné Ales Bialiatski, au groupe de campagne russe Memorial et au Centre ukrainien pour les libertés civiles.

Les lauréats ont été annoncés à Oslo par Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel norvégien.

Elle a déclaré que les juges voulaient honorer “trois défenseurs exceptionnels des droits de l’homme, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les pays voisins, la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine”.

Elle a ajouté : “Grâce à leurs efforts constants en faveur des valeurs humaines, de l’antimilitarisme et des principes du droit, les lauréats de cette année ont revitalisé et honoré la vision d’Alfred Nobel de la paix et de la fraternité entre les nations, une vision dont le monde a le plus besoin aujourd’hui.”

Le prix récompense traditionnellement le travail de groupes et d’activistes qui cherchent à prévenir les conflits, à lutter contre les difficultés et à protéger les droits de l’homme.

Les gagnants de l’année dernière ont traversé une période difficile depuis qu’ils ont reçu le prix.

Les journalistes Dmitry Muratov de Russie et Maria Ressa des Philippines se battent pour la survie de leurs agences de presse et défient les efforts du gouvernement pour les faire taire.

Ils ont été honorés l’année dernière pour “leurs efforts pour sauvegarder la liberté d’expression, qui est une condition préalable à la démocratie et à une paix durable”.

Une semaine d’annonces de prix Nobel a débuté lundi avec Le scientifique suédois Svante Paabo reçoit le prix de médecine pour déverrouiller les secrets de l’ADN de Néandertal qui ont fourni des informations clés sur le système immunitaire.

Trois scientifiques ont remporté conjointement le prix de physique mardi.

Le Français Alain Aspect, l’Américain John F Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger avaient montré que de minuscules particules peuvent conserver une connexion les unes avec les autres même lorsqu’elles sont séparées, un phénomène connu sous le nom d’intrication quantique, qui peut être utilisé pour l’informatique spécialisée et pour crypter des informations.

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi aux Américains Carolyn R Bertozzi et K. Barry Sharpless, ainsi qu’au scientifique danois Morten Meldal, pour avoir développé un moyen de “coller des molécules ensemble” qui peut être utilisé pour explorer les cellules, cartographier l’ADN et concevoir des médicaments qui peuvent cibler plus précisément des maladies comme le cancer.

auteur français Annie Ernaux a remporté le prix Nobel de littérature cette année jeudi.

Le panel l’a félicitée pour avoir mélangé fiction et autobiographie dans des livres qui s’inspirent de ses expériences en tant que femme de la classe ouvrière pour explorer la vie en France depuis les années 1940.

Le prix Nobel d’économie 2022 sera annoncé lundi.

Les prix portent une récompense en espèces de 10 millions de couronnes suédoises (environ 800 000 £) et seront remis le 10 décembre.

L’argent provient d’un legs laissé par le créateur suédois du prix, Alfred Nobel, qui a inventé la dynamite.