Prix ​​Nobel de la paix à des militants de Biélorussie, de Russie et d’Ukraine

Le prix Nobel de la paix de cette année a été décerné vendredi au militant des droits de l’homme biélorusse emprisonné Ales Bialiatski, au groupe russe Memorial et à l’organisation ukrainienne Center for Civil Liberties, une forte réprimande au président russe Vladimir Poutine à l’occasion de son 70e anniversaire.

Berit Reiss-Andersen, présidente du comité norvégien du prix Nobel, a déclaré que le jury voulait honorer “trois défenseurs exceptionnels des droits de l’homme, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les pays voisins, la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine”.

“Grâce à leurs efforts constants en faveur des valeurs humaines, de l’antimilitarisme et des principes du droit, les lauréats de cette année ont revitalisé et honoré la vision d’Alfred Nobel de la paix et de la fraternité entre les nations, une vision dont le monde a le plus besoin aujourd’hui”, a-t-elle déclaré aux journalistes dans Oslo.

Bialiatski était l’un des leaders du mouvement démocratique en Biélorussie au milieu des années 1980 et a continué à faire campagne pour les droits de l’homme et les libertés civiles dans ce pays autoritaire. Il a fondé l’organisation non gouvernementale Human Rights Center Viasna et a remporté le Right Livelihood Award, parfois appelé le « Nobel alternatif », en 2020.

Bialiatski a été arrêté à la suite de manifestations cette année-là contre la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko, un proche allié de Poutine. Il reste en prison sans procès.

Malgré d’énormes difficultés personnelles, M. Bialiatski n’a pas cédé un pouce dans son combat pour les droits de l’homme et la démocratie en Biélorussie », a déclaré Reiss-Andersen, ajoutant que le jury Nobel appelait les autorités biélorusses à le libérer.

Elle a déclaré que le comité Nobel était conscient de la possibilité qu’en lui décernant le prix, Bialiatski pourrait faire l’objet d’un examen supplémentaire de la part des autorités biélorusses.

“Mais nous avons aussi le point de vue que les individus derrière ces organisations ont choisi de prendre un risque et de payer le prix fort et de faire preuve de courage pour se battre pour ce en quoi ils croient”, a-t-elle déclaré. “Nous prions pour que ce prix ne l’affecte pas négativement, mais nous espérons que cela lui remontera le moral.

La chef de l’opposition en exil biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya, en visite à Paris, a déclaré à l’Associated Press que le prix mettrait davantage en lumière les prisonniers politiques biélorusses et a déclaré qu’elle se sentait “honorée et ravie” que Bialiatski soit parmi les lauréats, le qualifiant de “célèbre défenseur des droits de l’homme”. en Biélorussie et dans le monde » et une « personne merveilleuse ».

“Cela attirera certainement plus d’attention sur (la) situation humanitaire dans notre pays”, a-t-elle déclaré à propos du prix.

Tsikhanouskaya, dont le mari est également emprisonné, a déclaré que Bialiatski “souffrait beaucoup dans les cellules disciplinaires” d’une prison en Biélorussie.

“Mais il y a des milliers d’autres personnes qui sont détenues en raison de leurs opinions politiques, et j’espère que cela sensibilisera à notre pays et que des mesures pratiques auront été prises pour libérer ces personnes qui ont sacrifié leur liberté”, a-t-elle déclaré. l’AP.

Memorial a été fondé en Union soviétique en 1987 pour assurer la mémoire des victimes de la répression communiste. Il a continué à compiler des informations sur les violations des droits de l’homme en Russie et a suivi le sort des prisonniers politiques dans le pays.

« L’organisation a également été à l’avant-garde des efforts de lutte contre le militarisme et de promotion des droits de l’homme et d’un gouvernement fondé sur l’état de droit », a déclaré Reiss-Andersen.

Lorsqu’on lui a demandé si le comité Nobel envoyait intentionnellement un signal au président russe Vladimir Poutine, qui a eu 70 ans vendredi, Reiss-Andersen a déclaré que “nous donnons toujours un prix pour quelque chose et à quelqu’un et non contre personne”.

“Ce prix ne s’adresse pas au président Poutine, pas pour son anniversaire ou dans un autre sens, sauf que son gouvernement, en tant que gouvernement en Biélorussie, représente un gouvernement autoritaire qui réprime les militants des droits de l’homme”, a-t-elle déclaré.

“L’attention que M. Poutine a attirée sur lui-même et qui est pertinente dans ce contexte est la manière dont une société civile et les défenseurs des droits de l’homme sont réprimés”, a-t-elle ajouté. “Et c’est ce que nous aimerions aborder avec ce prix.”

Le Centre pour les libertés civiles a été fondé en 2007 pour promouvoir les droits de l’homme et la démocratie en Ukraine pendant une période de troubles dans le pays.

“Le centre a pris position pour renforcer la société civile ukrainienne et faire pression sur les autorités pour faire de l’Ukraine une démocratie à part entière, pour faire de l’Ukraine un État de droit”, a déclaré Reiss-Andersen.

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, le groupe s’est efforcé de documenter les crimes de guerre russes contre des civils ukrainiens.

« Le centre joue un rôle de pionnier en vue de tenir les coupables responsables de leurs crimes », a déclaré Reiss-Andersen.

Un représentant du Center for Civil Liberties, Volodymyr Yavorskyi, a déclaré que le prix était important pour l’organisation, car “pendant de nombreuses années, nous avons travaillé dans un pays invisible”.

“C’est une surprise pour nous”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. “Mais l’activité des droits de l’homme est la principale arme contre la guerre.”

Le prix s’inscrit dans la tradition de mettre en lumière des groupes et des militants qui tentent de prévenir les conflits, d’atténuer les difficultés et de protéger les droits de l’homme.

Les gagnants de l’année dernière ont traversé une période difficile depuis qu’ils ont reçu le prix. Les journalistes Dmitry Muratov de Russie et Maria Ressa des Philippines se sont battus pour la survie de leurs agences de presse, défiant les efforts du gouvernement pour les faire taire

Ils ont été honorés l’année dernière pour “leurs efforts pour sauvegarder la liberté d’expression, qui est une condition préalable à la démocratie et à une paix durable”.

Le prix est doté d’une récompense en espèces de 10 millions de couronnes suédoises (près de 900 000 dollars) et sera remis le 10 décembre. L’argent provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, en 1895.