Prix ​​Morny: Vandeek bat le favori Ramatuelle pour remporter le prix du groupe 1 à Deauville pour Simon et Ed Crisford | Nouvelles de la course

Vandeek a maintenu son record invaincu de manière brillante pour devancer le favori local Ramatuelle dans un renouvellement de grande classe du Sumbe Prix Morny.

Le jeune de Simon et Ed Crisford est arrivé à Deauville avec un palmarès parfait, après un premier succès de Nottingham en remportant les Richmond Stakes au Qatar Goodwood Festival, et il a montré toute sa qualité dans cette montée au niveau du Groupe 1.

Voyageant toujours confortablement entre les mains d’Andrea Atzeni alors que Jasour de Clive Cox donnait le rythme, Vandeek a suivi le coup d’Aurélien Lemaitre sur Ramatuelle à l’approche du dernier mètre carré.

Le duo s’est rapidement retrouvé mêlé à un duel passionnant pour le premier prix, Vandeek se retrouvant progressivement aux côtés de l’élégant coureur français, puis devant dans l’ombre du poteau pour porter un coup dur aux propriétaires KHK Racing Ltd.

Le fils de Havana Grey, qui était un achat rapide de 625 000 guinées au printemps, pourrait maintenant partir à la recherche d’une nouvelle gloire dans le groupe 1 avec Paddy Power et Betfair passant de 7/2 à 11/2 pour les Middle Park Stakes, 6 /1 à partir de 12s pour les Dewhurst et 16/1 à partir de 33s pour goûter au succès du Classic la saison prochaine dans les 2000 Guinées.

« C’est une journée énorme », a déclaré Ed Crisford à Sky Sports Racing. « Tout le mérite revient au cheval et à Andrea – il a fait une belle course et le cheval s’est très bien repris. Nous sommes absolument ravis.

« C’était un renouvellement au top et la pouliche [Ramatuelle] était fantastique. Ce dernier furlong allait toujours être éprouvant et nous voulions le laisser tomber pour une finition.

« Je pensais que nous manquions de temps, mais il l’a très bien fait à la fin. »

Sur les plans futurs, Crisford a ajouté: « Nous le garderons à six [furlongs] probablement. Il semble qu’il pourrait intervenir, mais le Middle Park regarde ensuite et nous le prendrons à partir de là.

« Il faudra voir pour la Breeders’ Cup. »

Mqse De Sevigne dément Via Sistina dans le thriller de Jean Romanet

d’André Fabre Mqse De Sévigné bondit tard pour nier Via Sistina dans une finition palpitante à la Sumbe Prix Jean Romanet.

La fille de Siyouni est revenue avec succès à un mile pour décrocher le Prix Rothschild le mois dernier et a de nouveau prospéré en voyage pour remporter deux victoires consécutives dans le Groupe 1 de Deauville.

Montée à froid à l’arrière par Alexis Pouchin, la fillette de quatre ans avait la majorité du peloton devant elle alors que les coureurs rentraient chez eux.

Et alors que la plupart des yeux étaient attirés par les progrès élégants réalisés par la Via Sistina de George Boughey qui a frappé l’avant avec ce qui semblait être une course gagnante sous Jamie Spencer, Mqse De Sevigne correspondait à chaque foulée et a pris la tête de justesse quand il importait de marquer par la moindre des marges.