Prix ​​mondiaux de l’essence : où en est le Canada

Les Canadiens consacrent la plus grande proportion de leurs revenus à l’essence par rapport aux autres pays du G7, selon le site Web mondial de suivi des prix de l’essence GlobalPetrolPrices.com.

Leurs données montrent que les Canadiens dépensent 4,4 % de leur revenu en essence, ce qui est nettement plus élevé que les Américains de deuxième rang qui dépensent 3 %. D’autres pays du G7 comme le Japon et le Royaume-Uni dépensent moitié moins. La proportion la plus faible du revenu consacrée au gaz est celle des personnes vivant en France (0,7 %).





En ce qui concerne le coût de l’essence par litre, les pays confrontés à une forte inflation semblent payer plus pour l’essence, les États-Unis étant une exception.

La hausse des prix de l’essence a fait grimper l’inflation dans la plupart des pays.

Parmi les pays du G7, le Royaume-Uni fait face à l’inflation la plus élevée à 9,4 % et paie 2,88 $ le litre d’essence. Le pays se classe également au 10e rang parmi les 168 pays où le gaz est le plus cher. C’est bien au-dessus du prix moyen mondial de l’essence de 1,8 $ le litre et se classe en tête, suivi de l’Italie (2,48 $) et de la France (2,38 $), parmi les pays du G7.

Alors que le Canada se classe parmi les derniers pays du G7, ce sont les États-Unis qui paient le moins, 1,52 $ le litre.





Où vous trouverez le gaz le plus cher du monde

Alors que les pays plus riches comme le Royaume-Uni et le Canada paient des prix plus élevés, selon les données, les pays les plus pauvres, les producteurs de pétrole et les exportateurs comme l’Irak et l’Arabie saoudite obtiennent du gaz à des prix nettement inférieurs.





À 2 $ le litre, les prix de l’essence au Canada sont supérieurs à la moyenne par rapport au reste du monde, où le prix moyen se situe autour de 1,8 $ le litre.

GlobalPetrolPrices.com classe les prix mondiaux de l’essence dans 168 pays et le Canada se classe 68e sur la liste.

En juin de cette année, les prix de détail moyens mensuels de l’essence ont connu une forte augmentation de plus de 50 % depuis 2021.

Mais il y a de nombreux pays devant le Canada en matière d’essence chère.

Alors que le prix moyen du gaz en Chine continentale est de 1,76 $ le litre, à Hong Kong, le prix du gaz grimpe à 3,83 $, ce qui est le plus cher au monde.

L’Islande a le deuxième gaz le plus cher, avec des prix atteignant 3,18 $ le litre, et 37 % de plus que ce qu’une personne au Canada paierait.

Avec 1,50 $ le litre, les États-Unis se classent au 118e rang sur la liste, suivis de l’Indonésie et du Mexique (tous deux à 1,5 $ le litre).