Le nouveau smartphone « Made in India », le Micromax IN 1, effectuera sa première vente via les canaux Flipkart et Micromax aujourd’hui à 12 heures (midi). Le nouveau téléphone Micromax se trouve aux côtés des Micromax IN Note 1 et Micromax IN 1b existants lancés en Inde en novembre 2020. Semblable à ses frères et sœurs, le Micromax IN 1 est équipé d’un processeur MediaTek mais dispose d’un triple système de caméra arrière à l’arrière, avec pour titre un jeu de tir de 48 mégapixels. Le téléphone contient également une batterie de 5000 mAh et un scanner d’empreintes digitales à l’arrière. Lors de l’événement de lancement virtuel, le chef de Micromax, Rahul Sharma, a déclaré que le nouveau «blockbuster» Micromax IN1 a une finition métallique et est l’un des téléphones les plus minces (8,99 mm pour être exact) avec une grande batterie. Le client peut acheter l’appareil dans deux options de couleur violet et bleu qui a une finition métallique avec un motif en «X».

Le prix Micromax IN 1 en Inde commence à Rs 10,499 pour le modèle de base de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, et l’option 6 Go de RAM et 128 Go coûte 11 999 Rs. La société basée à Gurugram propose également une offre de prix de lancement de 9 999 roupies pour le modèle de base et de 11 499 roupies pour le modèle haut de gamme (vente le premier jour uniquement). Les clients peuvent acheter l’appareil via Flipkart avec des offres de vente telles que 5% de remboursement avec Flipkart Axis Bank. Les clients disposant d’une carte de débit Bank of Baroda Mastercard bénéficieront d’une réduction de 10% (premières transactions). Flipkart propose également une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 9350 Rs et un mode de paiement EMI sans frais à 1667 Rs par mois.

En termes de conception, le Micromax IN 1 nouvellement lancé ressemble au Micromax IN Note 1 avec une découpe perforée pour la caméra selfie et un module arrière rectangulaire abritant les triples caméras. Le téléphone arbore un écran de 6,67 pouces avec la résolution native de 2400 x 1080 pixels (résolution Full-HD +), une luminosité de 440 nits et un rapport d’écran de 20: 9. Le panneau d’écran est doté d’une protection Rainbow Glass sur le dessus qui est similaire à Corning Gorilla Glass 3. Sous le capot, le Micromax IN 1 porte le processeur MediaTek Helio G80 associé au GPU Mali G52 à 950 MHz, jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage .