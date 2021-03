Le OnePlus 9 Pro nouvellement lancé sera mis en vente en Inde le 31 mars via Amazon. La vente prévue pour demain n’est ouverte qu’aux membres Amazon Prime, et les acheteurs réguliers peuvent acheter le smartphone à partir du 1er avril. Le même jour, les clients réguliers peuvent également acheter le OnePlus 9 Pro sur les canaux en ligne et hors ligne OnePlus India. En termes de prix, son prix en Inde commence à Rs 64 999 pour l’option de stockage 8 Go + 128 Go, et monte à Rs 69 999 pour la variante 12 Go + 256 Go. Le OnePlus 9 Pro est disponible dans les options de couleurs Morning Mist, Pine Green et Stellar. Les détails de disponibilité spécifiques à l’Inde des OnePlus 9 et OnePlus 9R classiques restent flous.

Les clients avec une carte de crédit SBI Bank obtiendront jusqu’à Rs 4 000 de réduction sur les transactions régulières et EMI sur Amazon. Jio Digital Life offre également des avantages d’une valeur allant jusqu’à 6000 Rs sur OnePlus 9 Pro via la plate-forme. Les membres OnePlus Red Cable recevront 5 To supplémentaires de stockage cloud s’ils utilisent l’offre avant le 30 avril. L’abonnement OnePlus Red Cable Life qui coûte séparément Rs 1 999 offre 1 To de stockage cloud et 12 mois de garantie prolongée.

En termes de spécifications, le OnePlus 9 Pro dispose d’un écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Ultra-HD (4K) et un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut s’ajuster automatiquement entre 1Hz et 120Hz, pour préserver la batterie. Sous le capot, il contient également le SoC Qualcomm Snapdragon 888 associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Il fonctionne sur OxygenOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

La configuration de la caméra arrière quad sur le OnePlus 9 Pro comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec prise en charge OIS et une ouverture f / 1,8, un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, un téléobjectif de 8 mégapixels avec f Ouverture /2,4 et un appareil photo monochrome de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 16 mégapixels avec prise en charge EIS et ouverture f / 2,4. L’application appareil photo est livrée avec un mode Hasselblad Pro qui permet aux utilisateurs d’ajuster manuellement l’ISO et l’exposition pour une expérience professionnelle semblable à celle d’un appareil photo. Le principal capable de filmer des vidéos 4K à 120 ips. Parmi les autres fonctionnalités notables du OnePlus 9 Pro, citons la 5G, le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, le NFC et le déverrouillage du visage.

Le OnePlus 9 Pro est livré avec une batterie double cellule de 4500 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W. Il prend également en charge la charge rapide de 50 W qui est censée charger complètement l’appareil en 43 minutes. L’emballage principal comprend la brique de charge de 65 W.