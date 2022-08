Prix ​​Maurice de Gheest : Un sol plus souple est requis dans l’offre du Groupe 1 français de Brad The Brief pour Hugo Palmer | Nouvelles de la course

Hugo Palmer tient à libérer Brad The Brief dans le Prix Maurice de Gheest à Deauville dimanche – à condition que le terrain ne soit pas trop rapide.

Le cinq ans, propriété de Chasemore Farm, a remporté six des 17 départs de Tom Dascombe avant que Palmer ne prenne les rênes des écuries Manor House de Michael Owen.

Le fils hongré de Dutch Art est sur un tour du chapeau après une paire d’atterrissages de concours de six stades lors de ses deux premiers départs pour Palmer – une course sous conditions à Haydock et dans le Group Two Greenlands Stakes au Curragh.

Bien qu’il n’ait pas couru depuis mai, son entraîneur a hâte de le tester au plus haut niveau, avec le concours de Deauville de six stades et demi au crayon.

Palmer a déclaré : “Je suis très désireux de faire courir Brad The Brief dans le Maurice de Gheest, mais il ne courra pas sur un terrain rapide. Je vais devoir trouver un ami français pour marcher sur la piste pour moi à un moment donné. cette semaine.

“Il est noté 117 et seulement 1 livre (vainqueur des Jersey Stakes de Godolphin) Noble Truth, qui est noté 118. Il est donc assez difficile de ne pas courir dans une course qui, je pense, lui conviendra vraiment.

“Ils l’appellent bon à doux, et c’est probablement du bon (terrain) anglais. Nous devrons surveiller cette semaine.”