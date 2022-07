Prix ​​Maurice de Gheest: Owen Burrows vise une affectation française pour Minzaal avant la Sprint Cup | Nouvelles de la course

Owen Burrows a mis en avant le Prix Maurice de Gheest comme une étape possible sur le chemin de la Betfair Sprint Cup de Haydock pour Minzaal.

Vainqueur des Gimcrack Stakes à York à l’âge de deux ans, le poulain de Mehmas a raté la majeure partie de sa saison de trois ans avant de rappeler son talent avec une paire d’efforts placés aux niveaux Listed et Group One en l’automne.

Il a ensuite enregistré un autre podium lors de son retour saisonnier dans les Duke Of York Stakes de 1895, avant de lutter dans une course ardente des Platinum Jubilee Stakes à Royal Ascot.

Image:

Minzaal monté par Jim Crowley (au centre) en route pour gagner le bet365 Hackwood Stakes





Cependant, avec des vues légèrement abaissées à Newbury pour sa dernière sortie, Minzaal est revenu à son meilleur pour rendre compte d’un casting utile dans le Groupe Trois Hackwood Stakes.

Maintenant, Burrows se prépare à ramener le joueur de quatre ans au sommet pour ses deux prochains départs, avec un voyage à Deauville sur les cartes avant de courir sur le Merseyside dans le prochain groupe de sprint au Royaume-Uni.

“Touchez du bois, il est bien sorti de Newbury”, a déclaré Burrows. “La Haydock Sprint Cup est toujours sur les cartes, mais il est également dans le Prix Maurice de Gheest dans quinze jours. Nous allons certainement y jeter un coup d’œil car c’est assez près d’un mois ou trois semaines au moins avant Haydock et le timing est bon .

“De la Coupe de juillet à la course Haydock, vous parlez de près de deux mois, donc ça se passe plutôt bien. J’ai vu les inscriptions et c’est un bon peloton et il semble que tout le monde pense la même chose.

“Mais nous avons toujours pensé que ce cheval était au plus haut niveau et oui, nous avons eu un petit coup dur dans le jubilé de platine, mais j’étais content qu’il ait pu remettre sa tête devant à Newbury et c’est en avant et vers le haut.”