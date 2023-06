Prix ​​​​LNH 2023: Connor McDavid des Oilers remporte le troisième trophée Hart en carrière

La vedette des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a été nommée lundi vainqueur du trophée Hart de cette année lors de la remise des prix de la LNH 2023 à Nashville en tant que joueur le plus utile de la ligue. Voici ce que vous devez savoir :

McDavid a battu l’attaquant des Bruins David Pastrnak et l’attaquant des Panthers Matthew Tkachuk pour l’honneur.

Erik Karlsson des Sharks de San Jose a remporté le trophée Norris du meilleur défenseur au hockey et Linus Ullmark de Boston a remporté le trophée Vézina du meilleur gardien de but de la ligue.

Matty Beniers du Seattle Kraken a remporté le trophée Calder Memorial pour être la recrue «la plus compétente» de la LNH et les Bruins Patrice Bergeron a remporté son sixième Trophée Frank J. Selke pour son excellence dans l’aspect défensif du jeu.

Jamais. Doute. Connor Mc David (@cmcdavid97) remporte le trophée Hart Memorial pour le MVP de la Ligue ! 🤩 #NHLAwards C’est déjà le troisième de sa carrière ! 👀 pic.twitter.com/lKDPj8X6Lw — LNH (@NHL) 27 juin 2023

Passé

McDavid a inscrit un record de la ligue avec 64 buts et 89 passes en 82 matchs en 2022-2023, devenant le sixième joueur de l’histoire de la LNH à atteindre 150 points en une saison. Il s’agit du troisième trophée Hart en carrière du joueur de 26 ans et du premier depuis 2021. La saison dernière, McDavid a terminé deuxième du trophée Hart en votant derrière le vainqueur de 2022, Auston Matthews.

Karlsson, 33 ans, a inscrit 101 points (25 buts, 76 passes) en 82 matchs cette saison. Il est devenu le sixième défenseur de l’histoire de la LNH à atteindre 100 points en une saison et le premier depuis Brian Leetch en 1991-92. Karlsson a établi un record des Sharks avec une séquence de 14 matchs avec au moins un point (deux buts, 20 passes) du 3 décembre au 6 janvier et, en novembre, il est devenu le premier défenseur de San Jose à amasser au moins 20 points (il en avait 21 — cinq buts, 16 passes décisives) en un mois civil.

Ullmark, 29 ans, a affiché une fiche de 40-6-1, à égalité avec Alexandar Georgiev du Colorado pour le plus grand nombre de victoires par un gardien de but cette saison. Sa moyenne de buts alloués de 1,89 et son pourcentage d’arrêts de 0,938 en 49 matchs ont dominé la LNH. Le finaliste pour la première fois de Vézina a aidé les Bruins à remporter un record de 65 victoires et 135 points cette saison et devient le premier gardien de but de Boston à remporter le prix depuis Tukka Rask en 2014.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Qu’est-ce qui a rendu la saison de McDavid si exceptionnelle ?

Qu’est-ce qui n’a pas marché ? McDavid a remporté son premier trophée Rocket Richard en tant que meilleur marqueur de la ligue. Ses 64 buts, un sommet en carrière, étaient 20 de plus que son record précédent. Il a également mené la LNH au chapitre des passes décisives et des points, la première fois qu’un joueur termine premier dans les trois catégories offensives depuis un certain Gretzky en 1986-87.

Les 71 points de McDavid en avantage numérique n’étaient pas seulement des sommets, mais c’était le quatrième total le plus élevé de l’histoire de la ligue. C’était une saison pour les âges, et cela veut dire quelque chose étant donné qu’il était le vainqueur unanime du trophée Hart il y a deux saisons alors qu’il avait récolté 105 points en 56 matchs. — Nugent-Bowman

Quel impact cela a-t-il sur l’héritage de McDavid ?

Avec un troisième MVP de la ligue, McDavid a surpassé Sidney Crosby (entre autres) et est à égalité avec Howie Morenz, Bobby Orr, Bobby Clarke, Mario Lemieux et Alex Ovechkin sur la liste de tous les temps. Les seuls joueurs avec plus de victoires au trophée Hart : Wayne Gretzky, Gordie Howe et Eddie Shore. Il est dans l’air raréfié.

Le prix Ted Lindsay (anciennement le prix Lester B. Pearson) n’est décerné que depuis 1971, mais la quatrième victoire de McDavid l’emporte sur Lemieux et n’est qu’un derrière Gretzky. Les sculpteurs devraient maintenant être prêts lorsqu’il s’agit de ciseler l’image de McDavid dans le mont Rushmore du hockey. — Nugent-Bowman

Évaluation de la campagne gagnante d’Ullmark sur Vézina

La victoire d’Ullmark était presque garantie. Il a mené la LNH dans les catégories traditionnelles de victoires, de moyenne de buts alloués et de pourcentage d’arrêts. Ullmark a également profité du fait que les directeurs généraux de la LNH, qui votent pour le prix, n’ont pas inclus Juuse Saros parmi les finalistes. Selon Clear Sight Analytics, Saros était le concurrent le plus proche d’Ullmark.

Les Bruins ont signé avec Ullmark un contrat de 20 millions de dollars sur quatre ans, pensant qu’il s’améliorerait dans un cadre plus compétitif que celui auquel il était habitué à Buffalo. L’entraîneur des gardiens Bob Essensa a identifié les mains d’Ullmark comme étant parmi les meilleures de la ligue. Cela, de concert avec sa taille, a fait d’Ullmark de 6 pieds 5 pouces un candidat pour reprendre le filet de Rask.

L’organisation, cependant, n’avait pas prévu qu’Ullmark franchirait une étape aussi importante en 2022-23. En partie à cause de son incorporation du backflow, Ullmark est devenu le gardien de but le plus constant de la LNH. Il a également bénéficié de son partenariat avec Jeremy Swayman, qui l’a aidé à atteindre un point idéal en termes de charge de travail. — Shinzawa

Qu’est-ce qui a mal tourné pour Ullmark en séries éliminatoires et ce qui va suivre

Les Bruins croyaient avoir optimisé Ullmark pour les soutenir jusque dans les séries éliminatoires. Mais Ullmark a subi une blessure non divulguée contre les Capitals lors du match 81.

Une combinaison d’usure physique et mentale a entraîné le match d’Ullmark contre les Panthers au premier tour. L’entraîneur Jim Montgomery n’a pas non plus rendu service à Ullmark en abandonnant sa rotation et en chevauchant son n ° 1 pendant six matchs. Au moment où Swayman a pris le relais dans le match 7, il était trop tard.

On ne sait pas si Ullmark reviendra pour une troisième saison à Boston. Swayman est un agent libre restreint en attente, en raison d’une augmentation. Ullmark, qui porte une valeur annuelle moyenne de 5 millions de dollars, pourrait suivre Taylor Hall à la porte si les Bruins veulent plus de liberté de cap. — Shinzawa

Lecture obligatoire

(Photo : Stephen R. Sylvanie / USA Today)