Prix ​​Jean Prat une option de secours pour Perfect Power ; Le dernier Ridler | Nouvelles de la course

Le favori de la Coupe de juillet, Perfect Power, a la possibilité de se rendre à Deauville s’il ne tente pas sa chance dans la pièce maîtresse de six stades à Newmarket.

Déjà trois fois vainqueur du Groupe 1, l’impressionnant vainqueur de la Coupe du Commonwealth est dans le Prix Jean Prat sur sept stades dimanche semaine, bien qu’un voyage au siège soit la voie privilégiée.

Le 3 ans du cheikh Rashid Dalmook Al Maktoum a été couronné de succès à Deauville l’an dernier, en remportant le Prix Morny.

“Perfect Power est dans la July Cup et le Prix Jean Prat également le lendemain”, a déclaré Fahey.

“C’est assez facile d’essayer de trouver la voie qu’il empruntera, mais j’espère qu’il se rendra à la Coupe de juillet. Nous verrons.

“Nous devons voir comment cela se forme.”

Perfect Power a gagné lors de son seul essai sur sept stades lors de son retour à l’action dans les Greenham Stakes à Newbury en avril, avant de trouver un mile au-delà de lui dans les 2000 Guinées.

Il a rebondi lors de la réunion royale, battant 19 rivaux avec une certaine facilité, justifiant l’opinion de Fahey selon laquelle il devrait être maintenu pour sprinter par la suite.

Il a ajouté : “C’est un sprinteur, comme nous l’avons découvert à Newmarket. Nous l’avons également dans la course de sept stades à Deauville le dimanche (10 juillet). Il est en bonne forme, est sorti de la super course et nous sommes très contents de lui.”

Fahey réfléchit également aux options pour The Ridler, un vainqueur choc 50-1 des Norfolk Stakes à Royal Ascot.

Le fils de l’étalon australien Brazen Beau, propriété de Steve Bradley, est resté solide pendant le voyage minimum et sera désormais probablement sauvé pour une campagne de back-end.

“Les deux chevaux vont bien et ils sont sortis de leurs courses très bien”, a ajouté le manieur de Musley Bank.

« Quand on est vainqueur de Groupe 2, le Prix Morny est la voie à suivre.

“Généralement, le vainqueur de Norfolk se retrouve là-bas et vous pouvez voir pourquoi – il devra porter une pénalité dans les July Stakes et des choses comme ça, donc nous viserons probablement The Ridler à cela. Il a eu quatre points, donc une petite pause ne ferait aucun mal.

“Je sais que le propriétaire est très enthousiaste et j’aimerais beaucoup aller à la Breeders’ Cup en Amérique, donc nous allons travailler à partir de là. Vous ne pouvez pas vraiment comparer les deux chevaux. Les deux ont une vitesse naturelle.”