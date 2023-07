Prix ​​Jean Prat: Good Guess fait un choc 40/1 à Deauville alors que le grand favori chaldéen est bien battu | Nouvelles de la course

Il n’y a eu aucune joie pour le Chaldéen, favori des grandes courses, ni pour aucun des raiders britanniques et irlandais à Deauville alors que Good Guess a sorti un impressionnant vainqueur du Prix Jean Prat.

Le héros des 2000 Guinées d’Andrew Balding, Chaldean, tentait de retrouver le chemin de la victoire après avoir terminé deuxième derrière Paddington à Royal Ascot, et Oisin Murphy avait le fils de Frankel dans une position pratique pour suivre le rythme du Sauterne en avant dans les premières étapes.

Les autres challengers britanniques Indestructible et Shouldvebeenaring occupaient également une position de premier plan et semblaient avoir des réclamations avant les deux derniers stades.

Cependant, aucun n’a pu égaler l’accélération montrée par le vainqueur formé par Fabrice Chappet, qui a frappé sur le parcours et la distance pour la deuxième fois cette saison après sa victoire dans le Prix Djebel en avril.

Bien que seulement sixième de la Poule d’Essai des Poulains à ParisLongchamp, la monture de Stéphane Pasquier a salué le retour à sept stades lorsqu’il était deuxième derrière Breizh Sky le mois dernier et a renversé la situation sur ce rival ici pour mener à la maison un une-deux-trois pour la maison équipe dans un style formidable.

Indestructible de Karl Burke a terminé meilleur des prétendants étrangers en quatrième position, Chaldean étant amèrement décevant alors qu’il s’est rapidement évanoui. Bien qu’il ait été expulsé d’un 40-1 plutôt improbable, le succès de Good Guess était loin d’être un choc pour Pasquier, qui remportait l’épreuve du Groupe 1 pour la première fois.

Chaldean s’éloigne de ses rivaux pour remporter les Qipco 2000 Guinées à Newmarket – il a été une déception dimanche





« Ce n’était pas vraiment une surprise », a-t-il déclaré Sky Sports Racing. « Ce cheval est encore immature physiquement. Quand il a gagné ici dans le Prix Djebel, il était fantastique et puis il avait encore besoin de mûrir et de grandir.

« Aujourd’hui, le rythme était assez rapide pour moi, c’est une victoire fantastique contre des chevaux fantastiques.

« J’ai toujours voulu le monter près du rythme, mais il était lent depuis les portes. Aujourd’hui, c’était une course où nous allons tout droit, donc j’ai eu tout le temps de choisir ma place et cela m’a beaucoup aidé. »

Pasquier pense également que le vainqueur se montrera polyvalent en termes de distance au fil de la saison alors qu’il a exprimé sa joie de retourner dans l’enceinte du grand vainqueur de la course.

Il a ajouté : « Il peut faire moins et peut faire plus, il est fantastique et peut tout faire.

« Cette course est toujours gagnée par les Anglais et je suis content de monter encore de bons chevaux et de faire mon travail. A mon âge ce n’est pas facile en France et je suis très content. Je monte avec passion. »