Prix ​​Jean Prat : Chaldéen en pause après une déception ; Possibilité de King George pour Westover | Nouvelles de la course

Chaldean est sur le point de faire une pause tandis que les relations tentent d’aller au fond de sa performance terne dans le Prix Jean Prat.

Le héros des 2000 Guinées d’Andrew Balding revenait en voyage pour le Deauville Group One après avoir subi une défaite aux mains de Paddington dans les St James’s Palace Stakes à Royal Ascot.

Cependant, malgré un voyage avec ce qui semblait son zeste habituel proche du rythme entre les mains d’Oisin Murphy, le vainqueur de la Classique n’a pas réussi à relever et son défi s’est estompé doucement alors que Good Guess de Fabrice Chappet a manqué un vainqueur convaincant.

Le poulain Frankel va maintenant être entièrement vérifié pour voir s’il y a une raison physique à l’affichage en dessous de la normale ou si un début de saison chargé a simplement rattrapé le poulain appartenant à Juddmonte.

« Ce n’était évidemment pas la véritable course du cheval », a déclaré Barry Mahon, directeur des courses européennes pour les propriétaires. « Mais nous devrons attendre que le cheval rentre à la maison pour le vérifier complètement pour voir s’il y a quelque chose là-bas ou s’il a eu une course difficile à Ascot et qu’il était juste à plat.

« Sur toutes les formes connues, ce n’était pas sa vraie course et nous devrons juste voir si quelque chose se révèle.

« Je pense qu’il devra faire une pause maintenant. Qu’il y ait quelque chose sous-jacent ou qu’il s’avère simplement qu’il est à plat, nous devrons attendre et voir, mais je pense qu’il aura besoin d’une pause maintenant pour se rafraîchir. la fin de l’année. »

Il y a encore beaucoup d’options de grande course sur la table pour Chaldean à son retour, avec un voyage à la Breeders ‘Cup une possibilité plus tard dans la saison.

Mahon a ajouté: « Il y a beaucoup de courses pour lui. Il y a le Prix Jacques le Marois (13 août), la course à Ascot le Champions Day (Queen Elizabeth II Stakes, 21 octobre) et le Breeders’ Cup Mile (4 novembre), donc il y aura beaucoup d’opportunités pour lui.

« J’ai toujours pensé que la Breeders’ Cup lui conviendrait, surtout cette année à Santa Anita, mais nous devrons voir. Nous le ferons vérifier d’abord et nous savons que ce n’était pas sa vraie course. »

King George reste une option pour Westover

Cependant, il y avait de la joie pour les propriétaires ce week-end alors que Westover de Ralph Beckett a connu une aventure plus réussie en France pour décrocher son deuxième Groupe Un dans le Grand Prix de Saint-Cloud.

Le vainqueur du Derby irlandais de l’année dernière avait couru de belles courses dans la défaite pour terminer deuxième de la Dubai Sheema Classic et de la Coronation Cup jusqu’à présent cette saison, mais a produit une brillante performance pour ouvrir son compte de quatre ans.

« Commencer la saison derrière Equinox était une bonne course et il a couru une belle course dans le Couronnement et c’est maintenant bien d’avoir le Groupe Un à Saint-Cloud et de faire de lui un double vainqueur du Groupe Un », a déclaré Mahon.

« Battre le record de la piste était un exploit spécial quand on considère que tant de grands champions ont remporté cette course au fil des ans. »

Westover détient une entrée pour le King George VI And Queen Elizabeth Qipco Stakes à Ascot le 29 juillet et bien que cela restera en tête des pensées des connexions, il y a une chance qui pourrait arriver trop tôt après ses efforts héroïques dans la banlieue parisienne.

« Je parlais à Ralph hier soir et nous avons dit que nous le garderions certainement (King George) à l’étude », a poursuivi Mahon.

« Il a eu une course difficile samedi – vous ne battez pas le record de la piste sans avoir une course difficile – et ce n’est pas beaucoup de temps entre maintenant et le King George. Cela dépendra beaucoup du bien-être du cheval et nous laisserons le cheval nous le dire.

« Il est dans tout et a des options partout. Il pourrait aller à un Irish Leger (10 septembre), il pourrait aller à un Arc (1er octobre), il pourrait aller à un Breeders ‘Cup Turf (4 novembre). Il pourrait même aller à Hong Kong et il est dans tout. Il est là pour être apprécié et nous verrons ce que la famille du prince Khalid aimerait faire et voir au fur et à mesure.

« Il est mentalement et physiquement plus mature maintenant et c’est un bon voyageur. Dans une course, il s’adapte, ce qui est formidable et nous pensons qu’il est sur une courbe ascendante. »