Prix ​​​​Jacques le Marois: le héros de la reine Anne Triple Time contourne Glorious Goodwood pour la cible française | Nouvelles de la course

Triple Time semble sur le point de contourner les Qipco Sussex Stakes et de se rendre en France pour le Prix Jacques le Marois après son impressionnant succès dans le Queen Anne à Royal Ascot.

Fils de Frankel, le poulain formé par Kevin Ryan a remporté deux de ses quatre départs en tant que juvénile, mais a été limité à deux sorties l’an dernier, remportant le Group Three Superior Stakes en septembre avant de terminer septième du Prix Daniel Wildenstein le week-end d’Arc.

Après avoir été un retrait tardif des Lockinge Stakes avec une crampe d’estomac et ayant sa première course depuis octobre, le tir 33-1 a surmonté une pause de 262 jours pour battre un peloton solide à Ascot, qui comprenait des gagnants de haut niveau Inspiral, Modern Games , Angel Bleu et Native Trail.

Image:

Callan se lève en selle alors que Triple Time remporte les Queen Anne Stakes à Royal Ascot





Sous Neil Callan, le poulain appartenant à Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum avait un cou à revendre sur Inspiral, dont les relations envisagent également un voyage à Deauville, où la pouliche pourrait tenter de remporter la course pour une deuxième année consécutive.

Adam Ryan, fils et assistant de l’entraîneur de Hambleton, a déclaré: « Triple Time s’est très bien sorti de la course et s’est très bien comporté.

« C’était sa première course de l’année et il aurait donc le droit de jouer pour ça aussi. C’était impressionnant ce qu’il a fait.

« Faire cela après une si longue période d’absence, non seulement contre des chevaux du groupe 1, mais aussi contre des chevaux qui avaient couru à leur actif, c’était génial. »

Bien que Triple Time détienne une entrée dans les Sussex Stakes et soit actuellement le troisième favori général derrière Paddington et Inspiral, les connexions sont plutôt enthousiastes pour le concours du groupe un du 12 août sur un mile à Deauville.

« Je pense que nous penchons probablement vers la France et le Prix Jacques le Marois », a déclaré Ryan. « C’est un bon timing entre les courses et ce sera également une piste plus conventionnelle. Il est évidemment dans le Sussex, car c’était une course à fermeture anticipée.

« C’est difficile parce qu’il faut faire les entrées, mais en même temps, ce n’est jamais affermi, à cause du terrain, etc. Les chevaux tracent leur propre chemin. Les chevaux du groupe 1, nous connaissons tous les courses pour eux. »

Le chantier du North Yorkshire n’est pas étranger à l’étranger et le succès de Triple Time lui a valu une place tous frais payés pour le Breeders’ Cup Mile à Santa Anita en novembre, grâce à la Breeders’ Cup Challenge Series.

Les Ryans ont terminé deuxièmes du Juvenile Fillies Turf avec East en 2018 et ont remporté un premier succès lors de la réunion deux ans plus tard lorsque Glass Slippers a frappé dans le Breeders ‘Cup Turf Sprint.

Interrogé sur la perspective d’envoyer Triple Time aux États-Unis à la fin de la saison, Ryan a ajouté : « Tout au long des années, nous avons envoyé quelques coureurs et nous avons évidemment eu du succès. Le truc, c’est qu’avec Triple Time, il sera un étalon pour l’avenir maintenant et c’est quelque chose dont vous devez discuter avec les relations.

« Vous avez des courses comme le QEII à peu près au même moment et vaut-il mieux y aller [Ascot] sur une piste que vous connaissez, sans tous les déplacements. Ce genre de décisions sont pour les personnes au-dessus de mon niveau de rémunération.

« C’est bien d’avoir ce genre d’options pour parler. La bonne chose est qu’il a cette victoire du Groupe Un à son actif et tout est un bonus.

« Vous voulez le voir comme une star absolue, mais nous avons franchi l’obstacle le plus important maintenant. Il a prouvé qu’il était à la hauteur de ce calibre. »